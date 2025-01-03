Легкий і недорогий: створено незвичайний "прив'язний" вітрогенератор для дому (фото)

Портативна вітряна турбіна KiteX використовує троси для розподілу навантаження, а її конструкція була натхненна повітряними зміями.

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Данська компанія KiteX розробляє портативні вітряні турбіни з використанням власної унікальної технології. Про це пише портал Windtech International.

Повідомляється, що невеликі вітряні турбіни — це перспективне рішення для генерації електроенергії в домашніх умовах. Однак виробництво вітрової енергії в діапазоні 5-15 кВт, придатне для ферм і сільських будинків, зазвичай надто низьке, а витрати на установку занадто високі.

Компанія KiteX прагне вирішити цю проблему, запропонувавши власну технологію "прив'язної" вітрової турбіни (TWT), натхненну повітряними зміями. Йдеться про легку, компактну і недорогу в установці турбіну, яка використовує троси для розподілу навантаження.

Вітряна турбіна KiteX Фото: KiteX

Як зазначають у виданні, TWT є потенційно життєздатним варіантом для виробництва зеленої вітрової енергії вдома. Проєкт KiteX з розробки "прив'язної" турбіни також отримав грант у розмірі 9,9 млн данських крон від організації Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Це фінансування підтримає подальше вдосконалення та тестування TWT.

Вітряна турбіна KiteX Фото: KiteX

Нагадаємо, американська компанія Airiva створила безшумну вітрозахисну огорожу з восьми модульних вертикальних вітряних турбін Airiva, яка може генерувати приблизно 2200 кіловат електроенергії на рік.

Також повідомлялося, що оглядач енергетичного обладнання Едріан Кінгслі-Г'юз протестував портативну вітряну турбіну Shine Turbine, яка може зарядити павербанк, смартфон, планшет, дрон або камеру.