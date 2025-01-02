На 10% больше энергии: необычные "крылышки" делают ветряные турбины эффективнее (фото)

Ученые придумали новую конструкцию лопастей ветряных турбин, вдохновившись загнутыми вверх кончиками крыльев птицы кондор.

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Исследование, проведенное в Университете Альберты в Канаде, показало, что интеграция в ветряные турбины винглетов, вдохновленных крыльями андского кондора, может увеличить выработку энергии в среднем на 10%. Об этом пишет портал The Moment.

Обычно ветряные турбины сталкиваются с проблемой индуцированного сопротивления из-за разницы давления, создаваемой при разрезании воздуха лопастями. Сопротивление ухудшает эффективность турбин, поэтому инженеры ищут способы снизить его. Одним из решений стало внедрение винглетов, которые широко распространены в современных самолетах.

Так, команда ученых во главе с Хашаяром Рахнамайбахамбари предложила оснастить турбины винглетами, вдохновившись структурой крыльев кондора. Эти птицы известны своим впечатляющим размахом крыльев и способностью летать на большие расстояния, не взмахивая крыльями. Загнутые вверх кончики крыльев, позволяют птицам максимизировать подъемную силу, минимизируя сопротивление.

Лопасть турбины с винглетом Фото: Khashayar Rahnamaybahambary/The Moment

По словам ученых, этот природный принцип может значительно повысить эффективность ветряных турбин. Они использовали компьютерное моделирование для анализа воздушного потока вокруг ветряных турбин, которые оснащены" крылышками", вдохновленными кондором. Исследование подтвердило, что включение "крылышек" увеличивает выходную мощность турбины.

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Канадская фирма промышленного дизайна Biome Renewable сыграла важную роль в этом исследовании посредством своего "Проекта Кондор", разработав биоинспирированный винглет длиной около 5 метров. Эта конструкция может модернизировать существующие лопасти турбин, повысив их эффективность.

Напомним, эксперимент на ветряной электростанции Смела в Норвегии показал, что окрашивание лопастей в контрастный цвет значительно сокращает смертность среди диких птиц из-за столкновений с ветряными турбинами.

Также сообщалось, что ученые из Ливерпульского университета под руководством доктора Джо Кинга построила прототип фотоэлектрической ветряной турбины под названием Heat Waver, которая преобразовывает энергию солнца и ветра.