Бесплатная энергия днем и ночью: создана необычная "солнечная" ветряная турбина

Heat Waver может генерировать больше энергии чем обычная турбина, однако ранее были опасения, что новая система будет производить "смертельные" солнечные лучи.

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Исследовательская группа из Ливерпульского университета под руководством доктора Джо Кинга построила прототип фотоэлектрической ветряной турбины под названием Heat Waver, которая преобразовывает энергию солнца и ветра. Об этом пишет портал The Diary 24.

Сообщается, что фотоэлектрическая ветровая турбина — это уникальная система "два в одном", созданная для круглосуточной выработки бесплатной электроэнергии. Днем солнечные панели извлекают энергию из солнца, а ночью турбина полагается на ветер. Это позволяет избежать перебоев в производстве электроэнергии.

По данным портала, при создании турбины разработчики столкнулись с рядом трудностей. К примеру, компьютерные прогнозы показали, что солнечные панели, размещенные на турбине, будут излучать ослепительные лучи света, ослепляя местных жителей и пилотов самолетов. Также были опасения, что турбины будут производить "смертельные" солнечные лучи, которые, если их сконцентрировать, могут сжечь здания в особенно жаркий день.

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По словам доктора Джо Кинга, чтобы решить эти проблемы, его команда разработала "тонированные" солнечные панели, которые не отражают солнечный свет. В издании отметили, что нынешняя версия турбины отличается от раннего прототипа, который "напоминал огромный диско-шар".

Как отмечают в издании, через несколько месяцев солнечная турбина Heat Waver должна быть готова к установке. Несмотря на то, что исследователям еще предстоит решить множество технических проблем, доктор Кинг настроен оптимистично.

В настоящее время ученые выбирают место для установки прототипа турбины, чтобы протестировать технологию. Из-за недостатка солнечного света в Великобритании они рассматривают другие, более солнечные страны.

Напомним, в США группа инженеров под руководством Великобритании успешно провела новую серию испытаний беспилотника PHASA-35 от компании BAE Systems, который работает на солнечных батареях.

Также сообщалось, что международная группа ученых использовала машинное обучение, чтобы разработать солнечные элементы на основе перовскита с почти рекордной эффективностью.