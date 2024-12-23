Летал в стратосфере 24 часа: в США испытали дрон PHASA-35 на солнечных батареях (видео)

Беспилотник PHASA-35 может курсировать на высоте более 20 000 метров для ведения разведки, наблюдения и рекогносцировки, утверждают в BAE Systems.

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В США группа инженеров под руководством Великобритании успешно провела новую серию испытаний беспилотной воздушной системы (БАС) на основе высотного псевдоспутника (HAPS) PHASA-35 от компании BAE Systems. Об этом говорится на официальном сайте BAE Systems.

В США испытали дрон PHASA-35

Сообщается, что дрон на солнечных батареях проходил испытания на космодроме America в Нью-Мексико. Аппарат пролетел 24 часа, поднявшись на высоту более 20 000 метров и курсируя в стратосфере, после чего успешно приземлился в исправном состоянии. Всего через два дня он был готов следующему полету.

Для последних испытаний БПЛА оснастили датчиком активной разведки, наблюдения и сбора разведывательной информации, известным как программно-определяемое радио, разработанное подразделением Digital Intelligence компании BAE Systems. Он весил более чем в два раза больше предыдущей полезной нагрузки, с которой он летал в стратосферу.

Как отмечают в BAE Systems, беспилотник PHASA-35 разработан для работы как в обычную погоду, так и в условиях непогоды. БПЛА потенциально может использоваться в таких областях, как сверхдальняя разведка, наблюдение и рекогносцировка.

Также сообщается, что команда разработчиков построила новую модель PHASA-35, которая имеет более чем в два раза большую бортовую генерацию и емкость хранения солнечной энергии, чем текущая версия. Ожидается, что эти модификации позволят дрону проводить более долгие и сложные стратосферные миссии в следующем году.

"Эти последние летные испытания являются значительным шагом вперед в доказательстве возможностей PHASA-35 для операций и настоящим моментом гордости для всей нашей команды. Мы стремимся продолжать разработку PHASA-35 в темпе, чтобы сделать его доступным для оперативной деятельности уже в 2026 году", — заявил генеральный директор BAE Systems Prismatic Боб Дэвидсон.

Напомним, китайские ученые создали самый маленький и легкий летательный аппарат на солнечных батареях CoulombFly, который потенциально может летать бесконечно, пока на него светит солнце.

Кроме того, ученые заявили об успешной интеграции литий-ионных аккумуляторов с высокой плотностью энергии и широким диапазоном температур в новый промышленный БПЛА с композитным крылом.