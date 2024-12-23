Літав у стратосфері 24 години: у США випробували дрон PHASA-35 на сонячних батареях (відео)

Безпілотник PHASA-35 може курсувати на висоті понад 20 000 метрів для ведення розвідки, спостереження і рекогносцировки, стверджують у BAE Systems.

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У США група інженерів під керівництвом Великої Британії успішно провела нову серію випробувань безпілотної повітряної системи (БАС) на основі висотного псевдосупутника (HAPS) PHASA-35 від компанії BAE Systems. Про це йдеться на офіційному сайті BAE Systems.

У США випробували дрон PHASA-35

Повідомляється, що дрон на сонячних батареях проходив випробування на космодромі America в Нью-Мексико. Апарат пролетів 24 години, піднявшись на висоту понад 20 000 метрів і курсуючи в стратосфері, після чого успішно приземлився в справному стані. Лише через два дні він був готовий до наступного польоту.

Для останніх випробувань БПЛА оснастили датчиком активної розвідки, спостереження і збору розвідувальної інформації, відомим як програмно-визначуване радіо, розроблене підрозділом Digital Intelligence компанії BAE Systems. Він важив більш ніж удвічі більше за попереднє корисне навантаження, з яким він літав у стратосферу.

Як зазначають у BAE Systems, безпілотник PHASA-35 розроблено для роботи як у звичайну погоду, так і в умовах негоди. БПЛА потенційно може використовуватися в таких галузях, як наддалека розвідка, спостереження і рекогносцировка.

Також повідомляється, що команда розробників побудувала нову модель PHASA-35, яка має більш ніж удвічі більшу бортову генерацію і ємність зберігання сонячної енергії, ніж поточна версія. Очікується, що ці модифікації дадуть змогу дрону проводити довші та складніші стратосферні місії наступного року.

"Ці останні льотні випробування є значним кроком уперед у доведенні можливостей PHASA-35 для операцій і справжнім моментом гордості для всієї нашої команди. Ми прагнемо продовжувати розробку PHASA-35 у темпі, щоб зробити його доступним для оперативної діяльності вже у 2026 році", — заявив генеральний директор BAE Systems Prismatic Боб Девідсон.

Нагадаємо, китайські вчені створили найменший і найлегший літальний апарат на сонячних батареях CoulombFly, який потенційно може літати нескінченно, поки на нього світить сонце.

Крім того, вчені заявили про успішну інтеграцію літій-іонних акумуляторів з високою щільністю енергії та широким діапазоном температур у новий промисловий БПЛА з композитним крилом.