Працює на 40% довше: новий БПЛА отримав батарею зі щільністю енергії 400 Вт*год/кг

За словами китайських учених, передовий акумулятор дає змогу новому безпілотнику виконувати завдання за температур від -40 °C до 60 °C.

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Китайські вчені заявили про успішну інтеграцію літій-іонних акумуляторів із високою щільністю енергії та широким діапазоном температур у новий промисловий літальний апарат із композитним крилом. Про це пише China Daily.

Повідомляється, що інноваційний дрон нещодавно здійснив тригодинний випробувальний політ у Даляні, провінція Ляонін. Під час випробування апарат виконав ключові маневри, як-от зліт, набір висоти, політ на високій швидкості та посадка, у повітряному просторі над повітом Чанхай.

БПЛА був спроектований Шеньянським інститутом автоматики (CAS) і оснащений літієвими акумуляторами з високою щільністю енергії, що досягає 400 Вт*год/кг. За словами вчених, нові батареї збільшують тривалість польоту на 20-40%, а також забезпечують роботу за температур від -40 °C до 60 °C.

Як зазначають у виданні, літій-іонні акумулятори з високою щільністю енергії та широким діапазоном температур дадуть змогу безпілотникам стабільно працювати в холодних регіонах, в аварійно-рятувальних операціях, під час патрулювання та моніторингу.

"Це не тільки підвищує експлуатаційні характеристики та ефективність безпілотників, а й надає потужний імпульс розвитку галузевого ланцюжка низьковисотної економіки. До того ж ця технологія відкриває широкі перспективи застосування в таких галузях, як електрична авіація і виробництво високотехнологічного обладнання", — сказав професор Даляньського інституту хімічної фізики CAS Чень Чжунвей.

За словами вченого, для досягнення таких характеристик його команда зробила прорив у кількох основних технологіях. Питома ємність батареї була значно збільшена завдяки інноваційному проєктуванню високонікелевих потрійних катодних матеріалів та оптимізації кремній-вуглецевих композитних анодів, а оптимізація ємності катода й анода дала змогу підвищити ефективність зберігання енергії.

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Крім того, спеціально розроблений наднизькотемпературний електроліт, що містить розчинники з низькою температурою замерзання і функціональні добавки, значно знизив температуру замерзання, забезпечуючи іонну провідність і ефективність заряду-розряду в умовах низьких температур до -40 °C. А конструкції акумулятора також використана передова багатошарова композитна стратегія, що додатково оптимізує процеси терморегулювання та пакування.

"Це значно поліпшило щільність енергії батареї, її життєвий цикл і здатність адаптуватися до коливань температури", — зазначив Чень Чжунвей.

Нагадаємо, тайванська компанія ProLogium оголосила, що її літій-керамічна батарея наступного покоління має "провідну в галузі" щільність енергії: 811,6 Вт*год/л об'ємної та 359,2 Вт*год/кг гравіметричної.

Також повідомлялося, що дослідники з Університету Кейс Вестерн Резерв у США покращили продуктивність технології цинк-сірчаних акумуляторів, які розглядаються як альтернатива літій-іонним.