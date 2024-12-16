"Керамічна" батарея для електромобілів побила новий рекорд: що про неї відомо

Новий акумулятор ProLogium перевершив за продуктивністю інші технології, представлені на ринку, стверджує виробник.

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Тайванська компанія ProLogium оголосила, що її літій-керамічна батарея наступного покоління отримала новий сертифікат від незалежної компанії з перевірки безпеки та продуктивності TÜV Rheinland. Про це пише портал CleanTechnica.

Виробництво батарей ProLogium

Як зазначають у виданні, у літій-керамічних батареях, які іноді називають "скляними", горючий рідкий електроліт зі звичайних літій-іонних акумуляторів повністю або частково замінюється на стабільний і більш екологічний твердий матеріал.

Наразі ProLogium є однією з провідних компаній, що комерціалізують батареї для електромобілів з керамічними електролітами. Нещодавно виробник досяг "провідної в галузі" щільності енергії: 811,6 Вт-год/л об'ємна та 359,2 Вт-год/кг гравіметрична. Йдеться про покращення на 8,36% та 11,90% відповідно. Ці дані підтвердила незалежна компанія TÜV Rheinland.

У ProLogium також заявили, що їхні нові акумулятори для електромобілів перевершують за продуктивністю інші технології, представлені на ринку, маючи щільність енергії на 79,6% вищу, ніж у нових літій-залізо-фосфатних і нікель-марганцево-кобальтових формул.

"Це означає менші, легші акумуляторні батареї з більшою дальністю ходу і поліпшеною енергоефективністю", — наголосив виробник.

У компанії зазначили, що тисячі їхніх "керамічних" акумуляторів уже надано автовиробникам по всьому світу для тестування та розроблення. У ProLogium також натякнули на "подальші революційні інновації", які буде представлено на виставці CES 2025 у Лас-Вегасі.

Нагадаємо, дослідники з Університету Кейс Вестерн Резерв у США покращили продуктивність технології цинк-сірчаних акумуляторів, які розглядаються як альтернатива літій-іонним.

Зі свого боку китайська компанія Ampace офіційно презентувала циліндричну літієву батарею JP30, яка, як стверджується, забезпечує високу продуктивність у компактному корпусі.