Створили першу у світі надшвидку батарею "з кремнію": заряджається за 8,5 хвилин

Композитний анод, що складається з кремнію, підвищує щільність енергії та ефективність швидкого заряджання.

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Компанія ProLogium Technology, що спеціалізується на розробці та виробництві літій-керамічних акумуляторів, представила батарею з анодним шаром зі 100-відсоткового кремнієвого композиту. Про це пише Interesting Engineering.

Батарею показали 14 жовтня на Паризькому автосалоні. Згідно з прес-релізом ProLogium, ця технологія акумуляторних батарей була прийнята в партнерстві з німецькою FEV Group для створення акумуляторної батареї наступного покоління.

Компанія стверджує, що батарея LCB наступного покоління перевершує традиційні літій-іонні батареї за щільністю енергії та ефективністю зарядки. Це крок вперед у процесі комерціалізації літій-керамічних батарей, що знаменує собою значний крок до її прийняття в галузі.

У пресрелізі компанії йдеться про те, що 100-відсотковий кремнієвий композитний анод ProLogium підвищує щільність енергії та продуктивність швидкого заряджання.

Наразі система досягає "об'ємної щільності енергії 749 Вт-год/л і гравіметричної щільності енергії 321 Вт-год/кг, з прогнозами збільшення до 823 Вт-год/л і 355 Вт-год/кг до кінця 2024 року".

Порівняно з традиційними літій-залізо-фосфатними акумуляторами (менш як 200 Вт-год/кг) і літій-нікель-марганцево-кобальтовими акумуляторами (NCM) (від 200 до 300 Вт-год/кг) ProLogium LCB перевершила їх за продуктивністю.

За заявами компанії, очікується, що до кінця 2024 року розрив збільшиться до 77 відсотків.

Дані випробувань TÜV Rheinland показують, що осередок може заряджатися від 5 до 60 відсотків лише за п'ять хвилин і досягати 80 відсотків за 8,5 хвилин. Це суттєво впливає на запас ходу транспортного засобу, а також значно скорочує час зарядки.

Компанія ProLogium представила концепцію "Маленька батарея, велике майбутнє", яка спрямована на пожвавлення індустрії електромобілів, пропонуючи потужне поєднання ефективності, продуктивності та стійкості.

Хоча зниження ваги піде на користь електромобілям, що використовують технологію ProLogium, вони також виграють від приблизного запасу ходу в 300 км, який можна отримати лише за п'ять хвилин зарядки.

Це перевищує середній час зарядки в галузі, що становить 30 хвилин, і скорочує час очікування на цілих 83,3 відсотка.

Компанія також представила своє стратегічне партнерство з FEV на Паризькому автосалоні, щоб продемонструвати, як акумуляторні батареї інтегруються в електромобілі.

Використання модульної конструкції осередків також спрощує ремонт і спрощує переробку осередків, знижуючи витрати на технічне обслуговування і збільшуючи вартість перепродажу старих електромобілів.

Раніше американський виробник вантажних поїздів Wabtec у співпраці з Університетом Карнегі-Меллон також презентував перший у світі акумуляторний електровоз, що працює на 18 тисячах літій-іонних батареях, маючи при цьому таку ж потужність, як сто автомобілів Tesla.