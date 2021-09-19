У США створили перший в світі вантажний локомотив на акумуляторах (фото, відео)
Поїзд вагою 195 тонн працює на 18 тисячах літій-іонних батареях, маючи при цьому таку ж потужність, як сто автомобілів Tesla.
Виробник вантажних поїздів Wabtec (США) у співпраці з Університетом Карнегі-Меллон представив перший в світі акумуляторний електровоз, повідомляє ресурс Interesting Engineering.
У компанії стверджують, що їх нова машина значно знижує викиди вуглецю в секторі вантажних поїздів.
Електрична трансмісія локомотива на батарейках здатна працювати в парі з традиційним дизельним двигуном для зниження витрат палива більш ніж на 11%, що призводить до скорочення викидів вуглецю на ті ж 11%.
Новий поїзд під назвою FLXdrive успішно пройшов пробний запуск в Каліфорнії на початку 2021 року, проїхавши за три місяці майже 21 тисячу кілометрів між Барстоу і Стоктоном.
Поїзд вагою 195 тонн працює на 18 тисячах літій-іонних акумуляторних елементах, що дозволяє йому розвивати потужність до 4 400 кінських сил.
Енергоємність поїзда становить 2,4 мегават-годин, і він здатний заряджатися за допомогою рекуперативного гальмування.
FLXdrive використовує систему круїз-контролю з підтримкою штучного інтелекту.
Акумуляторний електропривод локомотива, за словами директора з технологій компанії Еріка Гебхардта, має таку ж потужність, як 100 автомобілів Tesla.
Новий поїзд був розроблений з метою дати додатковий імпульс розвитку залізничного транспорту в США.
Також в Wabtec повідомили про розробку поїзда на батарейках другого покоління потужністю 7 мегават-годин, який, за їхніми твердженнями, зможе знизити витрату палива і викиди вуглецю до 30%.
Повідомляється, що співпраця Wabtec і Carnegie Mellon направлена на розробку технології з нульовим рівнем викидів, щоб допомогти перевозити 1,7 мільярда тонн вантажів, які щорічно перевозяться залізницями в цій країні.
Раніше Фокус писав про те, що в 2019 році в США успішно випробували безпілотний важкий вантажний поїзд.
Також відомо, що Україна і Франція підписали чотири угоди на загальну суму близько 1,3 млрд євро стосовно поставки вантажних локомотивів компанії Alstom.