В США создали первый в мире грузовой локомотив на аккумуляторах (фото, видео)
Поезд весом 195 тонн работает на 18 тысячах литий-ионных батареях, имея при этом такую же мощность, как сто автомобилей Tesla.
Производитель грузовых поездов Wabtec (США) в сотрудничестве с Университетом Карнеги-Меллон представил первый в мире аккумуляторный электровоз, сообщает ресурс Interesting Engineering.
В компании утверждают, что их новая машина значительно снижает выбросы углерода в относительно экологичном секторе грузовых поездов.
Электрическая трансмиссия локомотива с батарейным питанием способна работать в паре с традиционным дизельным двигателем для снижения расхода топлива более чем на 11%, что приводит к сокращению выбросов углерода на те же 11%.
Новый поезд под названием FLXdrive успешно прошел пробный запуск в Калифорнии в начале 2021 года, проехав за три месяца почти 21 тысячу километров между Барстоу и Стоктоном.
Поезд весом 195 тонн работает на 18 тысячах литий-ионных аккумуляторных элементах, что позволяет ему развивать мощность до 4 400 лошадиных сил.
Энергоемкость поезда составляет 2,4 мегаватт-часа, и он способен заряжаться с помощью рекуперативного торможения.
FLXdrive использует систему круиз-контроля с поддержкой искусственного интеллекта.
Аккумуляторный электропривод локомотива, по словам директора по технологиям компании Эрик Гебхардт, имеет такую мощность, как 100 автомобилей Tesla.
Новый поезд был разработан с целью дать дополнительный импульс развитию железнодорожного транспорта в США.
Также в Wabtec сообщили о разработке поезда с батарейным питанием второго поколения мощностью 7 мегаватт-часов, который, по их утверждению, сможет снизить расход топлива и выбросы углерода до 30%.
Сообщается, что сотрудничество Wabtec и Carnegie Mellon направлено на разработку технологии с нулевым уровнем выбросов, чтобы помочь перевозить 1,7 миллиардов тонн грузов, которые ежегодно перевозятся по железным дорогам в этой стране.
Ранее Фокус писал о том, что в 2019 году в США успешно испытали беспилотный тяжелый грузовой поезд.
Также известно, что Украина и Франция подписали четыре соглашения на общую сумму около 1,3 миллиардов евро касаемо поставки грузовых локомотивов компании Alstom.