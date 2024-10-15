Создали первую в мире сверхбыструю батарею "из кремния": заряжается за 8,5 минут

Композитный анод, состоящий из кремния, повышает плотность энергии и эффективность быстрой зарядки.

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Компания ProLogium Technology, специализирующаяся на разработке и производстве литий-керамических аккумуляторов, представила батарею с анодным слоем из 100-процентного кремниевого композита. Об этом пишет Interesting Engineering.

Батарею показали 14 октября на Парижском автосалоне. Согласно пресс-релизу ProLogium, данная технология аккумуляторных батарей была принята в партнерстве с немецкой FEV Group для создания аккумуляторной батареи следующего поколения.

Компания утверждает, что батарея LCB следующего поколения превосходит традиционные литий-ионные батареи по плотности энергии и эффективности зарядки. Это шаг вперед в процессе коммерциализации литий-керамических батарей, знаменующий собой значительный шаг к ее принятию в отрасли.

В пресс-релизе компании говорится, что 100-процентный кремниевый композитный анод ProLogium повышает плотность энергии и производительность быстрой зарядки.

В настоящее время система достигает "объемной плотности энергии 749 Вт·ч/л и гравиметрической плотности энергии 321 Вт·ч/кг, с прогнозами увеличения до 823 Вт·ч/л и 355 Вт·ч/кг к концу 2024 года".

По сравнению с традиционными литий-железо-фосфатными аккумуляторами (менее 200 Вт·ч/кг) и литий-никель-марганцево-кобальтовыми аккумуляторами (NCM) (от 200 до 300 Вт·ч/кг) ProLogium LCB превзошла их по производительности.

По заявлениям компании, ожидается, что к концу 2024 года разрыв увеличится до 77 процентов.

Данные испытаний TÜV Rheinland показывают, что ячейка может заряжаться от 5 до 60 процентов всего за пять минут и достигать 80 процентов за 8,5 минут. Это существенно влияет на запас хода транспортного средства, а также значительно сокращает время зарядки.

Компания ProLogium представила концепцию "Маленькая батарея, большое будущее", которая направлена ​​на оживление индустрии электромобилей, предлагая мощное сочетание эффективности, производительности и устойчивости.

Хотя снижение веса пойдет на пользу электромобилям, использующим технологию ProLogium, они также выиграют от приблизительного запаса хода в 300 км, который можно получить всего за пять минут зарядки.

Это превышает среднее время зарядки в отрасли, составляющее 30 минут, и сокращает время ожидания на целых 83,3 процента.

Компания также представила свое стратегическое партнерство с FEV на Парижском автосалоне, чтобы продемонстрировать, как аккумуляторные батареи интегрируются в электромобили.

Ипользование модульной конструкции ячеек также упрощает ремонт и упрощает переработку ячеек, снижая затраты на техническое обслуживание и увеличивая стоимость перепродажи подержанных электромобилей.

Ранее американский производитель грузовых поездов Wabtec в сотрудничестве с Университетом Карнеги-Меллон также представил первый в мире аккумуляторный электровоз, который работает на 18 тысячах литий-ионных батареях, имея при этом такую же мощность, как сто автомобилей Tesla.