"Керамическая" батарея для электромобилей побила новый рекорд: что о ней известно

Новый аккумулятор ProLogium превзошел по производительности другие технологии, представленные на рынке, утверждает производитель.

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Тайваньская компания ProLogium объявила, что ее литий-керамическая батарея следующего поколения получила новый сертификат от независимой компании по проверке безопасности и производительности TÜV Rheinland. Об этом пишет портал CleanTechnica.

Производство батарей ProLogium

Как отмечают в издании, в литий-керамических батареях, которые иногда называют "стеклянными", горючий жидкий электролит из обычных литий-ионных аккумуляторов полностью или частично заменяется на стабильный и более экологичный твердый материал.

На данный момент ProLogium является одной из ведущих компаний, коммерциализирующих батарем для электромобилей с керамическими электролитами. Недавно производитель достиг "лидирующей в отрасли" плотности энергии: 811,6 Вт·ч/л объемная и 359,2 Вт·ч/кг гравиметрическая. Речь идет об улучшении на 8,36% и 11,90% соответственно. Эти данные подтвердила независимая компания TÜV Rheinland.

В ProLogium также заявили, что их новые аккумуляторы для электромобилей превосходят по производительности другие технологии, представленные на рынке, обладая плотностью энергии на 79,6% выше, чем у новых литий-железо-фосфатных и никель-марганцево-кобальтовых формул.

"Это означает меньшие, более легкие аккумуляторные батареи с большей дальностью хода и улучшенной энергоэффективностью", — подчеркнул производитель.

В компании отметили, что тысячи их "керамических" аккумуляторов уже предоставлены автопроизводителям по всему миру для тестирования и разработки. В ProLogium также намекнули на "дальнейшие революционные инновации", которые будут представлены на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе.

Напомним, исследователи из Университета Кейс Вестерн Резерв в США улучшили производительность технологии цинк-серных аккумуляторов, которые рассматриваются как альтернатива литий-ионным.

В свою очередь китайская компания Ampace официально представила цилиндрическую литиевую батарею JP30, которая, как утверждается, обеспечивает высокую производительность в компактном корпусе.