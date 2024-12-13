Компактная, но мощная: представлена батарея, которая заряжается на 60% быстрее обычных

По словам производителя, новый литиевый аккумулятор JP30 решает проблемы батарей формата 18650, преодолев их предел мощности.

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Китайская компания Ampace официально представила цилиндрическую литиевую батарею JP30, которая, как утверждается, обеспечивает высокую производительность в компактном корпусе. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте PR Newswire.

JP30 являет собой компактный, но мощный аккумулятор, предназначенный для питания электроинструментов. Компания рекламирует продукт под лозунгом: "Работа без остановок, компактность и мощность".

Кроме того, производитель позиционирует батарею JP30 как решение проблемы аккумуляторов формата 18650. По словам главного технического директора Ampace доктора Юаня Цинфэна, в течение многих лет считалось, что возможности мощности батарей 18650 достигли своего предела, однако JP30 опровергла это мнение.

По данным компании, новая батарея поддерживает непрерывный разряд 36 А и импульсный разряд 140 А в течение 5 с, обеспечивая более плавную работу при резке стали и сверлении бетона. Емкость батареи была увеличена на 20 %, с 2,5 А·ч до 3,0 А·ч.

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Сообщается, что JP30 может выдержать более 600 циклов при разряде 30 А, что в три раза больше, чем традиционные батареи 18650. При разряде 20 А аккумулятор может выдержать 1000 циклов. JP30 также заряжается до 80 % всего за 10 минут, что на 60 % быстрее, чем обычные батареи.

"JP30 достигает значительного скачка в производительности благодаря ряду технологических усовершенствований, являясь идеальным решением для приложений, требующих точности, а также ограничений по размеру и весу", — говорится в пресс-релизе.

Напомним, компания Qnovo представила ПО SentinelX для аккумуляторов электромобилей, призванное предотвратить возгорания машин из-за неисправных или деградировавших батарей.

В свою очередь компания Factorial заявила, что ее первые полностью твердотельные аккумуляторные элементы Solstice масштабированы для достижения емкости 40 А·ч.