Никаких возгораний: новое решение для аккумуляторов сделает электрокары безопаснее

Программное обеспечение Qnovo SentinelX может выявить проблемы с батареями на ранних стадиях, предотвращая пожары, утверждает производитель.

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Компания Qnovo представила новое программное обеспечение (ПО) для аккумуляторов электромобилей SentinelX, призванное предотвратить возгорания машин из-за неисправных или деградировавших батарей. Об этом пишет AZoCleantech.

Сообщается, что SentinelX может обеспечить безопасность и исправность батарей с точностью 98,7 % и выше. ПО можно интегрировать непосредственно в систему управления аккумулятором (BMS) автомобиля или развернуть как облачное решение, в зависимости от потребностей владельца.

"Упреждающее выявление и решение проблем с батареями должно стать отраслевым стандартом, а не чем-то второстепенным. Безопасность батарей должна определять каждый шаг в инновациях электромобилей", — заявил генеральный директор Qnovo Надим Малуф.

Ключевые компоненты Qnovo SentinelX:

Adaptive Fast Charging (AFC) – функция, которая обеспечивает высокую скорость зарядки и продлевает срок службы батареи, динамически настраивая профили зарядки для управления нестабильными элементами батареи;

Health and Safety Diagnostics (HSD) – данная функция позволяет обнаруживать и отслеживать нестабильные элементы батареи в режиме реального времени, чтобы предотвращать поломки;

Battery Genome – это база данных литий-ионных элементов, основанная на 12-летних исследованиях, которую производители могут использовать для оценки рисков, моделирования характеристик батареи и разработки более безопасных и надежных аккумуляторных блоков.

Ожидается, что новое решение поможет свести к минимуму дорогостоящие отзывы автомобилей и уменьшить количество гарантийных претензий. Кроме того, управление батареями в режиме реального времени позволит смягчить и предупредить серьезные риски до их возникновения.

На данный момент SentinelX находится на стадии дорожных испытаний в крупных автомобильных парках. В конце 2025 года Qnovo также планирует внедрить функции технического обслуживания электромобилей.

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