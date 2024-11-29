Больше никаких пожаров: ученые придумали, как сделать стареющие батареи безопаснее

Новое исследование показало, что всего одна неисправная ячейка, как правило, портит весь аккумулятор, что может привести к возгоранию.

Команда ученых из Технического университета Дармштадта и Массачусетского технологического института разработала метод раннего обнаружения неисправностей аккумуляторов, который может предотвратить пожары. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Технического университета Дармштадта.

Как отмечают ученые, сбои в отдельных элементах батареи могут привести к серьезным проблемам, включая возгорания. Чтобы снизить эти риски, они разработали метод анализа и мониторинга состояния батарей, который объединяет физические методы с машинным обучением.

Согласно пресс-релизу, машинное обучение позволяет анализировать массу информации в режиме реального времени для мониторинга блоков питания. Для сортировки всей информации используется гауссовский процесс — передовой математический метод.

В своем исследовании ученые использовали данные из 28 аккумуляторных систем, которые были возвращены производителю из-за неисправностей. Всего было проанализировано 133 миллиона строк данных из 224 элементов аккумуляторов.

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Ключевой вывод, отмеченный в лабораторном отчете, заключается в том, что всего одна неисправная ячейка часто портит весь аккумулятор. Исследователи считают, что новый метод может помочь в выявлении потенциально опасных дефектов ячеек на ранней стадии.

"Эти результаты способствуют лучшему пониманию того, как аккумуляторы стареют и при каких условиях они выходят из строя. Эти методы позволяют непрерывно контролировать аккумуляторы в будущем, тем самым повышая безопасность", — говорится в пресс-релизе.

Напомним, британка Дениз Граовач рассказала, что ее ручной пылесос взорвался во время зарядки от сети. По словам женины, на месте взрыва вспыхнул пожар, а сам пылесос "полностью расплавился".

Ранее также сообщалось, что в американском штате Оклахома вспыхнул мощный пожар из-за литий-ионной батареи, которая взорвалась, когда ее грызла собака.