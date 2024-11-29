Більше жодних пожеж: вчені придумали, як зробити застарілі батареї безпечнішими
Нове дослідження показало, що лише один несправний осередок, як правило, псує весь акумулятор, що може призвести до займання.
Команда вчених із Технічного університету Дармштадта і Массачусетського технологічного інституту розробила метод раннього виявлення несправностей акумуляторів, який може запобігти пожежам. Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті Технічного університету Дармштадта.
Як зазначають учені, збої в окремих елементах батареї можуть призвести до серйозних проблем, включно із займаннями. Щоб знизити ці ризики, вони розробили метод аналізу та моніторингу стану батарей, який об'єднує фізичні методи з машинним навчанням.
Згідно з прес-релізом, машинне навчання дає змогу аналізувати безліч інформації в режимі реального часу для моніторингу блоків живлення. Для сортування всієї інформації використовується Гауссовський процес — передовий математичний метод.
У своєму дослідженні вчені використовували дані з 28 акумуляторних систем, які були повернуті виробнику через несправності. Загалом було проаналізовано 133 мільйони рядків даних із 224 елементів акумуляторів.Важливо
Ключовий висновок, зазначений у лабораторному звіті, полягає в тому, що всього одна несправна комірка часто псує весь акумулятор. Дослідники вважають, що новий метод може допомогти у виявленні потенційно небезпечних дефектів комірок на ранній стадії.
"Ці результати сприяють кращому розумінню того, як акумулятори старіють і за яких умов вони виходять з ладу. Ці методи дають змогу безперервно контролювати акумулятори в майбутньому, тим самим підвищуючи безпеку", — ідеться в пресрелізі.
Нагадаємо, британка Деніз Граовач розповіла, що її ручний пилосос вибухнув під час зарядки від мережі. За словами дружини, на місці вибуху спалахнула пожежа, а сам пилосос "повністю розплавився".
Раніше також повідомлялося, що в американському штаті Оклахома спалахнула потужна пожежа через літій-іонну батарею, яка вибухнула, коли її гриз собака.