"Мій пилосос вибухнув": жінка попередила про небезпеку літій-іонних батарей

Літій-іонні акумулятори можуть вибухати через пошкодження, неправильне поводження або заряджання, провокуючи пожежі, які складно загасити.

Британка Деніз Граовач із Темз-Діттон стверджує, що її ручний пилосос вибухнув під час зарядки від мережі в гаражі. Про це вона розповіла BBC.

Деніз зазначила, що її дочка чула гучний вибух, після якого в гаражі впихнула пожежа, а сам пилосос "повністю розплавився".

"Будьте дуже обережні з тим, що залишаєте увімкненим у мережу. Вони можуть вибухнути в будь-який момент і призвести до матеріальних збитків і навіть можливої загибелі людей. Ви маєте бути обізнані про те, що знаходиться у вас вдома, оскільки це може бути небезпечно", — попередила жінка.

У виданні зазначили, що літій-іонні акумулятори використовують у смартфонах, ноутбуках, електровелосипедах та електромобілях. Вони можуть спалахувати через пошкодження, неправильне поводження або заряджання, а старі батареї іноді мимовільно спалахують.

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За даними пожежно-рятувальної служби графства Суррей, тільки з вересня по листопад 2024 року сталося 55 пожеж, пов'язаних з акумуляторами. Це свідчить про стрімке зростання загрози з огляду на те, що 2023 року було зафіксовано лише 53 таких інциденти, 2022 року — 20, а 2021 року — 13.

У відомстві попередили, що пожежі, спровоковані загорянням акумуляторів, можуть швидко поширюватися і їх важко гасити. Фахівці радять не допускати надмірного заряджання акумуляторів, зберігати їх у безпечному місці, оглядати на предмет пошкоджень і правильно утилізувати.

"Літій-іонні батареї пов'язані з ризиком. Підвищуючи обізнаність, ми сподіваємося скоротити кількість інцидентів", — сказав командир пожежної станції Стів Лав.

Нагадаємо, в американському штаті Оклахома спалахнула пожежа через літій-іонну батарею, яка вибухнула, коли її гриз собака.