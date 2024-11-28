"Мой пылесос взорвался": женщина предупредила об опасности литий-ионных батарей

Литий-ионные аккумуляторы могут взрываться из-за повреждения, неправильного обращения или зарядки, провоцируя пожары, которые сложно потушить.

Британка Дениз Граовач из Темз-Диттон утверждает, что ее ручной пылесос взорвался во время зарядки от сети в гараже. Об этом она рассказала BBC.

Дениз отметила, что ее дочь слышала громкий взрыв, после которого в гараже впихнул пожар, а сам пылесос "полностью расплавился".

"Будьте очень осторожны с тем, что оставляете включенным в сеть. Они могут взорваться в любой момент и привести к материальному ущербу и даже возможной гибели людей. Вы должны быть осведомлены о том, что находится у вас дома, поскольку это может быть опасно", — предупредила женщина.

В издании отметили, что литий-ионные аккумуляторы используются в смартфонах, ноутбуках, электровелосипедах и электромобилях. Они могут загораться из-за повреждения, неправильного обращения или зарядки, а старые батареи иногда самопроизвольно воспламеняются.

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По данным пожарно-спасательной службы графства Суррей, только с сентября по ноябрь 2024 года было произошло 55 пожаров, связанных с аккумуляторами. Это говорит о стремительном росте угрозы, учитывая, что в 2023 году было зафиксировано всего 53 таких инцидентов, в 2022 году — 20, а в 2021 году — 13.

В ведомстве предупредили, что пожары, спровоцированные возгоранием аккумуляторов, могут быстро распространяться и их трудно тушить. Специалисты советуют не допускать чрезмерной зарядки аккумуляторов, хранить их в безопасном месте, осматривать на предмет повреждений и правильно утилизировать.

"Литий-ионные батареи сопряжены с риском. Повышая осведомленность, мы надеемся сократить количество инцидентов", — сказал командир пожарной станции Стив Лав.

Напомним, в американском штате Оклахома вспыхнул пожар из-за литий-ионной батареи, которая взорвалась, когда ее грызла собака.