Ніяких загорянь: нове рішення для акумуляторів зробить електрокари безпечнішими

Програмне забезпечення Qnovo SentinelX може виявити проблеми з батареями на ранніх стадіях, запобігаючи пожежам, стверджує виробник.

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Компанія Qnovo представила нове програмне забезпечення (ПЗ) для акумуляторів електромобілів SentinelX, покликане запобігти загорянням машин через несправні батареї або батареї, що деградували. Про це пише AZoCleantech.

Повідомляється, що SentinelX може забезпечити безпеку і справність батарей з точністю 98,7 % і вище. ПЗ можна інтегрувати безпосередньо в систему управління акумулятором (BMS) автомобіля або розгорнути як хмарне рішення, залежно від потреб власника.

"Попереджувальне виявлення і вирішення проблем з батареями має стати галузевим стандартом, а не чимось другорядним. Безпека батарей має визначати кожен крок в інноваціях електромобілів", — заявив генеральний директор Qnovo Надім Малуф.

Ключові компоненти Qnovo SentinelX:

Adaptive Fast Charging (AFC) — функція, яка забезпечує високу швидкість заряджання та подовжує термін служби батареї, динамічно налаштовуючи профілі заряджання для керування нестабільними елементами батареї;

Health and Safety Diagnostics (HSD) — ця функція дає змогу виявляти та відстежувати нестабільні елементи батареї в режимі реального часу, щоб запобігати поломкам;

Battery Genome — це база даних літій-іонних елементів, що ґрунтується на 12-річних дослідженнях, яку виробники можуть використовувати для оцінювання ризиків, моделювання характеристик батареї та розроблення безпечніших і надійніших акумуляторних блоків.

Очікується, що нове рішення допоможе звести до мінімуму дорогі відкликання автомобілів і зменшити кількість гарантійних претензій. Крім того, управління батареями в режимі реального часу дасть змогу пом'якшити і попередити серйозні ризики до їх виникнення.

Наразі SentinelX перебуває на стадії дорожніх випробувань у великих автомобільних парках. Наприкінці 2025 року Qnovo також планує впровадити функції технічного обслуговування електромобілів.

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Зі свого боку стартап Inlyte Energy оголосив, що його поліпшені залізо-натрієві хімічні елементи продемонстрували стабільне циксування в батареях комерційного розміру.