Безопасные и бюджетные: разработаны твердотельные аккумуляторы емкостью 40 Ач

Новая технология делает производство аккумуляторов более устойчивым, энергоэффективным и экономически выгодным процессом.

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Компания Factorial заявила, что ее первые полностью твердотельные аккумуляторные элементы Solstice масштабированы для достижения емкости 40 А·ч. Об этом пишет портал Business Wire.

Соучредитель и генеральный директор Factorial Сию Хуан заявил, что полностью твердотельные элементы Solstice емкостью 40 А·ч показали "техническую зрелость, валидацию процесса и масштабируемость, необходимые для коммерческого применения".

"Прорывная производительность твердотельных аккумуляторов имеет значение только в том случае, если ее можно масштабировать до размера, который будет жизнеспособен для коммерческого использования", — подчеркнул глава компании.

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Для производства элементов использовалась новая технология нанесения покрытия с сухим катодом, которая является более устойчивой, энергоэффективной и экономически выгодной. Этот метод позволяет отказаться от всех опасных растворителей, которые не только канцерогенны, но и требуют энергоемкого процесса испарения химикатов для их переработки.

По словам технического директора и соучредителя Factorial Алекса Ю, процесс нанесения покрытия на сухие электроды улучшает производительность ячеек, а также позволяет быстрее выполнять заказ при более низких затратах.

"В сочетании с длительным сроком службы и высокой плотностью энергии, полностью твердотельные аккумуляторные элементы Solstice от Factorial способны обеспечить преимущества в безопасности, дальности и стоимости, которые так нужны автопроизводителям", — заявил Алекс Ю.

Напомним, пекинская компания по производству аккумуляторов LiPure Energy успешно построила производственную линию для создания полностью твердотельных аккумуляторов и уже успешно запустила массовое производство.

Также сообщалось, что китайская компания Huawei подала патент на новую технологию, которая может значительно улучшить твердотельные литий-ионные аккумуляторы.