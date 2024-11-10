Решила важную проблему: Huawei создала новую технологию твердотельных батарей

Аккумулятори нового поколения будут быстрее заряжаться и работать эффективнее даже при низких температурах.

Китайская компания Huawei подала патент на новую технологию, которая может значительно улучшить твердотельные литий-ионные аккумуляторы. Об этом стало известно сайту Huawei Central.

Твердотельная батарея — это электрическая ячейка, которая содержит твердый электролит вместо жидкости или геля. Этот твердый компонент разделяет анод и катод, позволяя ионам перемещаться между ними во время зарядки и разрядки.

По информации СМИ, компания Huawei подала заявку на патент под названием "Легированные сульфидные материалы и методы их приготовления, литий-ионные батареи". Технология может решить сложную проблему аккумуляторов: разрушение жидких электролитов. Huawei будет использовать легированный сульфидный твердый материал вместо любых жидких или гелевых электролитов.

Согласно патентной документации, для батареи необходим кубический кристалл, энергетическая ячейка и легированного сульфида с высокой ионной проводимостью. Одна сторона ячейки легирована азотом. Легированный материал и компоненты обеспечивают лучшую стабильность металлических литий-ионных батарей.

Такой подход увеличит срок службы, безопасность и производительность твердотельных аккумуляторов. Она также решает проблему резкого снижения емкости аккумулятора, часто вызванную осаждением полисульфида (LiSx) в пакетах аккумуляторов с жидкой серой. Особенно это будет полезным для производства автомобилей.

Сульфидные твердотельные батареи обеспечивают более высокую энергоэффективность, превосходные низкотемпературные характеристики и более быструю зарядку/разрядку. Это снижает риск возникновения тепловых проблем, что является довольно распространенной проблемой для литий-ионных батарей.

Пока неизвестно, когда Huawei сможет воплотить свою технологию на практике, ведь получение патента — это лишь первый шаг. Однако портал Huawei Central не исключает, что новые твердотельные батареи от китайского гиганта появятся уже в 2025 году.

Ранее появилась информация, что в Китае компания LiPure Energy запустила массовое производство твердотельных аккумуляторов. Как ожидается, завод сможет в день делать тысячи батарей.

Тем временем производитель электромобилей MG разрабатывает свою твердотельную батарею. Она должна значительно увеличить запас хода и ускорить зарядку.