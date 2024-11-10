Вирішила важливу проблему: Huawei створила нову технологію твердотільних батарей

Акумулятори нового покоління будуть швидше заряджатися і працюватимуть ефективніше навіть за низьких температур.

Китайська компанія Huawei подала патент на нову технологію, яка може значно поліпшити твердотільні літій-іонні акумулятори. Про це стало відомо сайту Huawei Central.

Твердотільна батарея — це електричний осередок, який містить твердий електроліт замість рідини або гелю. Цей твердий компонент розділяє анод і катод, даючи змогу іонам переміщатися між ними під час заряджання і розряджання.

За інформацією ЗМІ, компанія Huawei подала заявку на патент під назвою "Леговані сульфідні матеріали та методи їх приготування, літій-іонні батареї". Технологія може вирішити складну проблему акумуляторів: руйнування рідких електролітів. Huawei використовуватиме легований сульфідний твердий матеріал замість будь-яких рідких або гелевих електролітів.

Згідно з патентною документацією, для батареї необхідний кубічний кристал, енергетичний осередок і легованого сульфіду з високою іонною провідністю. Одна сторона комірки легована азотом. Легований матеріал і компоненти забезпечують кращу стабільність металевих літій-іонних батарей.

Такий підхід збільшить термін служби, безпеку і продуктивність твердотільних акумуляторів. Вона також розв'язує проблему різкого зниження ємності акумулятора, часто спричинену осадженням полісульфіду (LiSx) у пакетах акумуляторів з рідкою сіркою. Особливо це буде корисним для виробництва автомобілів.

Сульфідні твердотільні батареї забезпечують вищу енергоефективність, чудові низькотемпературні характеристики і швидшу зарядку/розрядку. Це знижує ризик виникнення теплових проблем, що є досить поширеною проблемою для літій-іонних батарей.

Наразі невідомо, коли Huawei зможе втілити свою технологію на практиці, адже отримання патенту — це лише перший крок. Однак портал Huawei Central не виключає, що нові твердотільні батареї від китайського гіганта з'являться вже у 2025 році.

Раніше з'явилася інформація, що в Китаї компанія LiPure Energy запустила масове виробництво твердотільних акумуляторів. Як очікується, завод зможе в день робити тисячі батарей.

Тим часом виробник електромобілів MG розробляє свою твердотільну батарею. Вона має значно збільшити запас ходу і прискорити зарядку.