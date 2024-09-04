Запас хода — до 1000 км: MG готовит инновационную батарею для электромобилей

Твердотельные батареи позволят существенно увеличить запас хода электромобилей MG и ускорить их зарядку. Кроме того, они более безопасны и менее подвержены возгоранию.

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В линейке MG вскоре появятся электромобили с большим запасом хода — до 1000 км. Их планируют оборудовать инновационной твердотельной батареей. Об этом заявил исполнительный вице-президент концерна SAIC (ему принадлежит бренд MG) Ю Цзинминь во время автошоу в Чэнду, сообщает британское издание Autocar.

Твердотельная батарея SAIC более безопасна и обеспечивает запас хода до 1000 км Фото: SAIC

Первый электромобиль MG с твердотельными аккумуляторами планируют презентовать уже во втором квартале 2025 года, а позже модель поступит в продажу. Таким образом британский бренд опередит Nissan, Toyota и Volkswagen, которые также разрабатывают подобные батареи.

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Пока подробности новой батареи держатся в секрете, однако известно, что концерн SAIC уже начал ставить 900-вольтные твердотельные аккумуляторы на электромобиль IM L6. Благодаря им запас хода достиг 1000 км и поддерживается сверхбыстрая (мощностью 400 кВт) зарядка. Пополнить заряд батареи на 40% можно всего за 12 минут.

Таких результатов позволяет добиться особая химия батареи. В аккумуляторах используется твердый (а не жидкий) электролит повышенной плотности, который увеличивает их энергоемкость. Кроме того, твердотельные батареи более безопасны, ведь менее подвержены воспламенению.

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