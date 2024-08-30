MG представила недорого конкурента Hyundai Elantra и Skoda Octavia (фото)

Седан MG5 обновился внешне и стал современнее внутри. Модель предлагается с 1,5-литровыми бензиновыми двигателями на 129 и 181 л. с.

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На автошоу в Чэнду (Китай) дебютировал новый MG5. Второе поколение седана С-класса прошло модернизацию и будет продаваться на китайском рынке по цене от 85 тыс. юаней ($12 000). Об авто рассказали на сайте Autohome.

Стоит отметить, что третье поколение MG5 уже начали экспортировать в страны Азии и Австралии, однако до Европы оно еще не доехало. На европейском (в том числе и украинском) рынке присутствует модель предыдущей генерации, которая имеет даже электрический вариант.

Седан отличается стремительным силуэтом Фото: autohome.com.cn

Новый MG5 отличается стремительным силуэтом с аркообразной крышей и заостренной задней частью У него рельефные боковины и расширенные задние крылья. Обновленную модель можно узнать по измененной "пасти" решетки радиатора, также освежили оптику и бамперы. По размерам авто можно сравнить с Hyundai Elantra и Skoda Octavia.

В салоне установили новые дисплеи Фото: autohome.com.cn

Габариты MG5 2024:

длина — 4715 мм;

ширина — 1842 мм;

высота — 1473 мм;

колесная база — 2680 мм.

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В салоне MG5 2024 установили новую цифровую панель приборов и увеличенный 12,3-дюймовый тачскрин, а переключателей стало меньше.

Мощность 1,5-литрового турбодвигателя выросла до 181 л.с. Фото: autohome.com.cn

1,5-литровые двигатели MG5 стали мощнее: атмосферная четверка теперь развивает 129 л.с., а турбомотор — 181 л.с. В первом случае предлагают 5-ступенчатую механическую КПП или вариатор, а во втором — 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Более мощной версии доступна спортивная подвеска с адаптивными амортизаторами.

Между прочим, недавно дебютировал кроссовер MG ZS нового поколения. Его презентовали в экономичной гибридной версии.

Также Фокус рассказывал о новом доступном электрокроссовере MG.