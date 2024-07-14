Стильный и недорогой британский электрокроссовер рассекретили до премьеры (фото)

MG S5 — доступный электрический кроссовер С-класса. Модель предложат со 170-сильным электромотором и тремя вариантами батареи.

Related video

В интернет попали первые фото MG S5. Компактный электрический кроссовер презентуют до конца года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый MG S5 — электрический кроссовер С-класса. Он построен на платформе хэтчбека MG4 и займет нишу между моделями ZS EV и Marvel R.

Модель оснастят 170-сильным электромотором Фото: CarNewsChina

Размеры MG S5 2025:

длина — 4476 мм;

ширина — 1849 мм;

высота — 1621 мм;

колесная база — 2730 мм.

Дизайн передней части выдержан в стилистике спорткара MG Cyberster. У кроссовера выраженный "нос" и продолговатые фары. Сзади фонари соединены светодиодной полосой. Среди опций есть панорамная крыша и 18-дюймовые диски.

Салон MG S5 не показали, однако раскрыли некоторые его характеристики. Электромобиль оснастят 170-сильным мотором, а его максимальную скорость ограничат на отметке 170 км/ч.

Важно

Новый британский спорткар станет недорогим электрическим конкурентом Porsche Cayman (фото)

Указано, что у модели будет три версии массой 1615, 1685 и 1740 кг. Очевидно, они будут иметь батареи разной емкости. Электромобиль MG S5 будут выпускать в Китае, однако уже известно, что кроссовер будут экспортировать в Европу.

Кстати, недавно презентовали новый MG HS второго поколения. Кроссовер стал крупнее и современнее.

Также Фокус рассказывал о новом электрокроссовере от Geely и Volvoс запасом хода 700 км.