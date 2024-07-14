Стильний і недорогий британський електрокросовер розсекретили до прем'єри (фото)

MG S5 — доступний електричний кросовер С-класу. Модель запропонують зі 170-сильним електромотором та трьома варіантами батареї.

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В інтернет потрапили перші фото MG S5. Компактний електричний кросовер презентують до кінця року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий MG S5 – електричний кросовер С-класу. Він збудований на платформі хетчбека MG4 і займе нішу між моделями ZS EV та Marvel R.

Модель оснастять 170-сильним електромотором Фото: CarNewsChina

Розміри MG S5 2025:

довжина – 4476 мм;

ширина – 1849 мм;

висота – 1621 мм;

колісна база – 2730 мм.

Дизайн передньої частини витриманий у стилістиці спорткара MG Cyberster. У кросовера виражений "ніс" та продовгуваті фари. Ззаду ліхтарі з’єднані світлодіодною смугою. Серед опцій є панорамний дах та 18-дюймові диски.

Салон MG S5 не показали, проте розкрили деякі його характеристики. Електромобіль оснастять 170-сильним мотором, а його максимальну швидкість обмежать на позначці 170 км/год.

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Зазначено, що в моделі буде три версії масою 1615, 1685 та 1740 кг. Очевидно, вони матимуть батареї різної ємності. Електромобіль MG S5 випускатимуть у Китаї, проте вже відомо, що кросовер експортуватимуть до Європи.

До речі, недавно презентували новий MG HS другого покоління. Кросовер став більшим і сучаснішим.

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