Новий британський спорткар стане недорогим електричним конкурентом Porsche Cayman (фото)

Купе MG Cyberster вирізняється стильним обтічним дизайном. Електричний спорткар запропонують у версіях потужністю до 544 к. с.

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Лінійку MG Cyberster поповнить стильне купе GTS. Електромобіль презентували на Фестивалі швидкості в британському Гудвуді. Про це повідомляє британське видання Autocar.

Авто вирізняється обтічним дизайном Фото: MG

Новий MG Cyberster GTS можуть запустити у виробництво з 2025 року – до 60-річчя купе MG B GT. Саме цю модель розробники вибрали в якості зразка для наслідування. Купе стане доступнішим конкурентом майбутнього електричного Porsche Cayman.

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Дизайн MG Cyberster GTS розробив колишній стиліст Skoda Йозеф Кабан. Купе вирізняється стрімким обтічним силуетом із довгим капотом, вигнутим дахом та короткою задньою частиною. У анфас авто майже ідентичне кабріолету MG Cyberster, а його двері так само піднімаються догори.

Салон MG Cyberster GTS поки що не показали. Очевидно, що його запозичать у кабріолета, проте купе буде практичнішим, адже матиме задні сидіння.

Купе планують випустити на ринок у 2025 році Фото: MG

Силовими установками, скоріше за все, також поділиться стандартний електромобіль MG Cyberster. Нагадаємо, що кабріолет пропонують у задньопривідних версіях потужністю 310 і 340 к. с., а також у повноприводному 544-сильному варіанті. У останньому випадку спринт до сотні займає 3,2 с, а максимальна швидкість обмежена на 200 км/год.

Спорткар MG Cyberster випускають із батареями ємністю 64 та 77 кВт∙год. Запас ходу становить від 444 до 508 км.

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