Легенда повертається: розкрито подробиці нової Honda Prelude 2025 (фото)

Нова Honda Prelude буде обтічним 4,5-метровим купе на агрегатах моделі Civic. Для спорткара готують економічну гібридну установку потужністю понад 180 сил.

Related video

Культове купе Honda Prelude повертається на ринок. Головний інженер корпорації Томоюкі Юмагамі офіційно підтвердив у інтерв’ю британському виданню Auto Express, що спортивна модель надійде в продаж у Європі з 2025 року.

Через кілька днів на Фестивалі швидкості в британському Гудвуді публіці покажуть фінальний перед серійний прототип Honda Prelude 2025. Утім, він мало чим відрізняється зовні від минулорічного концепта.

Купе вирізняється обтічним дизайном Фото: Honda

Нова Honda Prelude вирізняється обтічним дизайном із вираженим "носом", вигнутою лінією даху та короткою кришкою багажника. У неї тоненька діодна оптика та загострений задній спойлер. Прототип отримав 20-дюймові колеса.

Відомо, що довжина авто складає приблизно 4,5 м, а платформу для нього запозичили в Honda Civic. Салон Honda Prelude 2025 поки тримають у секреті.

Важливо

На український ринок виходить нова Honda CR-V із витратою 0,8 л на 100 км (фото)

Зате розкрито деталі силової установки купе, якою також поділиться Honda Civic. Авто буде гібридом із 2,0-літровою бензиновою четвіркою та парою електромоторів. У Civic її віддача становить 184 к. с., проте Honda Prelude буде потужнішою. А от заряджений варіант Type R поки під питанням.

Сучасна Honda Prelude і перша модель 1978 року Фото: Honda

Також зазначається, що купе вирізнятиметься чудовою керованістю та буде непогано пристосована до дальніх подорожей. Ціна Honda Prelude складе приблизно 35-45 тис. фунтів стерлінгів ($45 000 – 57 700).

Нагадаємо, що купе Honda Prelude випускали з 1978 по 2001 рік. Усього створили п'ять поколінь недорогої передньопривідної моделі.

Раніше Фокус розповідав про знаменитий 33-річний суперкар від Honda в новому стані.

Також ми писали, що культовий спорткар Nissan 2000-х повернули на ринок.