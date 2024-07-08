Легенда возвращается: раскрыты подробности новой Honda Prelude 2025 (фото)

Новая Honda Prelude будет обтекаемым 4,5-метровым купе на агрегатах модели Civic. Для спорткара готовят экономичную гибридную установку мощностью более 180 сил.

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Культовое купе Honda Prelude возвращается на рынок. Главный инженер корпорации Томоюки Юмагами официально подтвердил в интервью британскому изданию Auto Express, что спортивная модель поступит в продажу в Европе с 2025 года.

Через несколько дней на Фестивале скорости в британском Гудвуде публике покажут финальный предсерийный прототип Honda Prelude 2025. Впрочем, он мало чем отличается внешне от прошлогоднего концепта.

Купе отличается обтекаемым дизайном Фото: Honda

Новая Honda Prelude отличается обтекаемым дизайном с выраженным "носом", изогнутой линией крыши и короткой крышкой багажника. У нее тоненькая диодная оптика и заостренный задний спойлер. Прототип получил 20-дюймовые колеса.

Известно, что длина авто составляет примерно 4,5 м, а платформу для него позаимствовали у Honda Civic. Салон Honda Prelude 2025 пока держится в секрете.

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Зато раскрыты детали силовой установки купе, которой также поделится Honda Civic. Авто будет гибридом с 2,0-литровой бензиновой четверкой и парой электромоторов. У Civic ее отдача составляет 184 л. с., однако Honda Prelude будет мощнее. А вот заряженный вариант Type R пока под вопросом.

Современная Honda Prelude и первая модель 1978 года Фото: Honda

Также отмечается, что купе будет отличаться превосходной управляемостью и будет неплохо приспособлена к дальним путешествиям. Цена Honda Prelude составит примерно 35-45 тыс. фунтов стерлингов ($45 000 — 57 700).

Напомним, что купе Honda Prelude выпускалось с 1978 по 2001 год. Всего создали пять поколений недорогой переднеприводной модели.

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