Легенда 90-х: обнаружен культовый 33-летний суперкар от Honda в новом состоянии (фото)

Acura/Honda NSX — единственный суперкар в истории японской марки. Среднемоторное купе оснащено 270-сильным V6 и способно развить 270 км/ч.

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В США выставили на аукцион Bring a Trailer прекрасно сохранившийся суперкар Acura NSX 1991 года. Знаменитое японское авто проехало всего 9600 км. О нем рассказали на сайте аукциона.

Acura NSX очень мало эксплуатировалась Фото: Bring a Trailer

Эта Acura NSX была приобретена в штате Нью-Йорк в 1991 году, о чем свидетельствует сохранившаяся документация. Суперкар очень мало эксплуатировался и прекрасно сохранился.

На кузове автомобиля нет повреждений, а белый кожаный салон — как новый. В 2022 году Acura NSX прошла техобслуживание.

Салон суперкара прекрасно сохранен Фото: Bring a Trailer

На аукционе за Acura NSX планируют получить более 100 000 долларов. Это неудивительно, учитывая состояние авто и его культовый статус.

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Acura/Honda NSX — единственный суперкар в истории японского автопроизводителя. Среднемоторное авто называли японским Ferrari, а в его разработке участвовал легендарный гонщик Айртон Сенна (недавно на аукционе продали его личную NSX).

Сиденья оснащены электроприводом Фото: Bring a Trailer

Конкретно эта Acura NSX оснащена 3,0-литровым 270-сильным V6 и 5-ступенчатой механической КПП. Она способна разогнаться до 100 км/ч за 5,9 с и развить 270 км/ч. Авто укомплектовано климат-контролем, круиз-контролем, акустикой Bose и электроприводом сидений.

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