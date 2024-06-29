Необычная находка: в гараже обнаружили половину суперкара Ferrari (видео)

Существует несколько версий, почему суперкар Ferrari Mondial 8 разрезали пополам. Позже кабриолет оборудовали приставкой Play Station и мониторами.

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Интересную находку обнаружили в одном из подземных гаражей в центре Лос-Анджелеса. Там стояла половина Ferrari Mondial 1981 года. Об этом рассказали в видео на Youtube-канале effspot.

Половину авто продали за 7500 долларов Фото: скриншот / YouTube

Кабриолет Ferrari Mondial 8 разрезали пополам вдоль. Существует несколько версий, почему так произошло.

По одной версии, авто разрезал один из автодилеров, чтобы показать его "начинку" и привлечь покупателей. По другой версии, этот суперкар Ferrari снимался в фильме "Гонки "Пушечное ядро" и по сюжету, был разрезан надвое.

В салоне установили игровую приставку и дисплеи Фото: скриншот / YouTube

Есть и третья, шуточная, версия — мол, Ferrari Mondial 8 принадлежал мужу, который разводился, и его жена захотела половину автомобиля.

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Позже этот суперкар Ferrari превратили в своего рода аттракцион. В салоне установили игровую приставку Sony Play Station, DVD-плеер и экраны. Впоследствии половину авто продали за $7500.

Ferrari Mondial в 80-х была самой доступной моделью марки. Всего с 1980 по 1993 год выпущено более 6000 купе и кабриолетов. Конкретно это авто было оснащено 3,0-литровым 210-сильным V8.

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