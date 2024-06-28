Первый электромобиль Ferrari заметили на дорогах (фото)

Электрокар Ferrari дебютирует в 2025 году и будет стоить примерно 500 000 евро. Разработчики обещают большую мощность и отличную управляемость.

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В Италии сфотографировали первый электромобиль Ferrari. Прототип авто проходит испытания вблизи штаб-квартиры итальянского производителя в Маранелло. Об этом сообщает сайт Motor1.

Электрокар замаскировали под Maserati Levante

Электрокар Ferrari решили замаскировать, установив на шасси кузов от кроссовера Maserati Levante. Вместе с тем, фары позаимствовали у Ferrari Roma. Интересно, что сзади установили фейковые выхлопные трубы.

Электрический Ferrari необязательно будет кроссовером, ведь авто существенно занижено. В то же время пятиметровый кузов Maserati Levante намекает на немалые размеры авто.

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Пока информации о первом электромобиле Ferrari очень мало. Известно, что его презентуют в 2025 году, а продажи начнутся с 2026 года по цене в 500 000 евро. Изготавливать авто будут на новой современной фабрике E-Building в Маранелло.

Авто получило фейковые выхлопные трубы

Разработчики утверждают, что электрокар Ferrari будет мощным, быстрым и будет отличаться интересной управляемостью. Также заявлено, что автомобиль получит акустический синтезатор, который будет имитировать звук бензинового двигателя.

Ранее Фокус рассказывал, что культовый DeLorean из фильма "Назад в будущее" превратили в электромобиль.

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