Спортивный собрат VW ID.4: знаменитый Ford 70-х возродят в новом формате (фото)

Новый Ford Capri кардинально изменится и станет электрическим купе-кроссовером. Модель предложат в версиях на 296 и 340 сил с запасом хода до 600 км.

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Обнародованы первые официальные тизеры Ford Capri. Знаменитую спортивную модель решили возродить и презентуют 10 июля, а его продажи начнутся в 2025 году. Об этом сообщает сайт Auto Express.

Новый Ford Capri будет электрическим купе-кроссовером Фото: Ford

На фото показали только фары, фонари и заостренный задний спойлер Ford Capri 2025. Впрочем, ранее модель видели в камуфляже во время тестов.

Известно, что новый Ford Capri изменит формат. Если классический Capri был спортивным купе, то новая модель станет электрическим купе-кроссовером.

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По сути, Capri будет купеобразной версией электрического Ford Explorer. Обе модели построены на платформе МЕВ, которую позаимствовали у Volkswagen ID.4 и ID.5.

Ford Capri 2025 видели во время тестов Фото: carscoops.com

Ожидается, что силовые установки также позаимствуют у Ford Explorer. Это означает, что электромобиль Ford Capri предложат в заднеприводной 286-сильной и полноприводной 340-сильной версиях с батареями емкостью 58 и 82 кВт∙ч. Запас хода кроссовера достигнет 600 км.

Напомним, что оригинальный Ford Capri выпускали с 1968 по 1986 год. Всего изготовили 1,9 миллиона авто трех поколений.

Ранее стало известно, что в производство вернут культовые раллийные Ford 70-х и 80-х.

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