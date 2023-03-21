Радикальные перемены: новый Ford Explorer 2024 стал электрокаром на базе Volkswagen (фото)

Электромобиль Ford Explorer компактнее предшественника и выразительнее на вид. Пятиместный кроссовер будет стоить менее 45 000 евро в базовой версии.

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В Германии презентовали новый Ford Explorer седьмого поколения. Популярный кроссовер преобразился и впервые стал электромобилем. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Ford.

Новый Ford Explorer компактнее предшественника Фото: Ford

Электрический кроссовер Ford Explorer построен на платформе Volkswagen MEB. Он стал новым этапом сотрудничества двух концернов, которое началось с совместной разработки пикапов Ford Ranger и VW Amarok.

Новый Ford Explorer 2024 заметно компактнее бензиновой модели предыдущего поколения. Дизайн также изменился – стал элегантнее и современнее. У авто высокий капот, раздутые крылья и изогнутая оконная линия. Нестандартно смотрятся Г-образные диодные фары.

Быстрая зарядка электрокара займет 25 минут Фото: Ford

В салоне предусмотрены виртуальный щиток приборов и большой 15-дюймовый тачскрин портретного формата с изменяемым углом наклона. Между передними сиденьями размещен 17-литровый бокс.

В отличие от предшественника, новый Ford Explorer является пятиместным, а объем его багажника равен 470 л. Среди опций для модели будет система полуавтономного вождения.

У центрального дисплея изменяется угол наклона Фото: Ford

Характеристики Ford Explorer 2024 пока не разглашают. Заявлено, что его предложат с задним и полным приводом, а зарядка батареи на 80% займет 25 минут.

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Впрочем, известно, что электрокроссоверы Volkswagen, Audi и Skoda на платформе MEB оснащают моторами мощностью 170-299 л. с. и батареями емкостью 55-82 кВт∙ч, а их запас хода может превышать 500 км.

Объем багажника составляет 470 л Фото: Ford

Электромобиль Ford Explorer будут выпускать в Германии и он поступит в продажу до конца нынешнего года. Стоимость базовой версии составит менее 45 000 евро.

Ранее Фокус сообщал, что новый внедорожник Ford Bronco выходит на европейский рынок.

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