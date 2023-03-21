Радикальні зміни: новий Ford Explorer 2024 став електрокаром на базі Volkswagen (фото)

Електромобіль Ford Explorer компактніший за попередника і виразніший на вигляд. П'ятимісний кросовер коштуватиме менше 45 000 євро у базовій версії.

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У Німеччині презентували новий Ford Explorer сьомого покоління. Популярний кросовер перетворився та вперше став електромобілем. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Ford.

Новий Ford Explorer компактніший за попередника Фото: Ford

Електричний кросовер Ford Explorer побудований на платформі Volkswagen MEB. Він став новим етапом співпраці двох концернів, яке почалося зі спільної розробки пікапів Ford Ranger та VW Amarok.

Новий Ford Explorer 2024 помітно компактніший за бензинову модель попереднього покоління. Дизайн також змінився – став елегантнішим та сучаснішим. У авто високий капот, роздуті крила та вигнута віконна лінія. Нестандартно виглядають Г-подібні діодні фари.

Швидка зарядка електрокара займе 25 хвилин Фото: Ford

У салоні передбачені віртуальний щиток приладів і великий 15-дюймовий тачскрин портретного формату зі змінним кутом нахилу. Між передніми сидіннями розміщено 17-літровий бокс.

На відміну від попередника новий Ford Explorer є п'ятимісним, а об'єм його багажника дорівнює 470 л. Серед опцій для моделі буде система напівавтономного керування.

У центрального дисплея змінюється кут нахилу Фото: Ford

Характеристики Ford Explorer 2024 поки що не розголошують. Заявлено, що його запропонують із заднім та повним приводом, а зарядка батареї на 80% займе 25 хвилин.

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Втім, відомо, що електрокросовери Volkswagen, Audi та Skoda на платформі MEB оснащують двигунами потужністю 170-299 к. с. та батареями ємністю 55-82 кВт∙год, а їх запас ходу може перевищувати 500 км.

Об'єм багажника складає 470 л Фото: Ford

Електромобіль Ford Explorer випускатимуть у Німеччині і він надійде у продаж до кінця цього року. Вартість базової версії складе менше ніж 45 000 євро.

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