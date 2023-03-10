Готовий до апокаліпсису: новий Ford Bronco отримав брутальну шестиколісну версію (фото)

Ford Bronco отримав не лише додаткову задню вісь, а й безліч інших доробок. Тюнери не залишили поза увагою і двигун позашляховика, збільшивши його потужність.

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Тюнінг-ательє Apocalypse 6x6 представило агресивний шестиколісний пікап на базі Ford Bronco. На позашляховик встановили великі стильні диски. Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Apocalypse 6x6 подовжили Ford Bronco на 915 мм, щоб встановити додаткову задню вісь. Позаду з'явилася вантажна платформа, а зовнішній вигляд доповнюють нові розширювачі колісних арок.

Apocalypse 6x6 Ford Bronco став вищим на 102 мм Фото: instagram.com/ac_forgiato

Спереду й ззаду встановили сталеві бампери з покриттям із кевлару. Висоту підвіски збільшили на 102 мм, щоб покращити позашляхові якості.

В інтер'єрі використовується шкіра морського класу. Вона не тільки має чудовий вигляд, а й стійка до атмосферних впливів.

Морській шкірі не страшні прямі промені Сонця Фото: instagram.com/ac_forgiato

Ford Bronco Apocalypse Dark Horse 6x6 оснащується модернізованим 2,7-літровим турбованим двигуном V6 потужністю 400 к.с. Вихлопну систему також доопрацювали, тому позашляховик почав звучати ще краще.

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Стильні величезні легкосплавні диски Forgiato взуті в позашляхові шини. Для моделі пропонують інші колеса з ще більшим профілем покришок.

В Apocalypse 6x6 поки що не називають вартість шестиколісного Ford Bronco. Він надійде в продаж уже зовсім скоро.

Раніше Фокус писав, що в Україні втілено дуже сміливий проєкт — знаменитий шестиколісний Mercedes-Benz G-Class 6X6.