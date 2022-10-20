Українці збудували надпотужний шестиколісний "Гелендваген" для колекціонера зі США (відео)

Український клон шестиколісного "Гелендвагена" вийшов швидшим за оригінал, адже отримав 630-сильний V12. У його основі лежить рідкісний Mercedes-AMG G65.

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В Україні втілили дуже сміливий проєкт — житомирські майстри відтворили знаменитий Mercedes-Benz G-Class 6X6. До того ж копія виявилася навіть потужнішою за оригінал. Докладно про неймовірне авто його творці розповіли на YouТube-каналі "Джипи-монстри".

[ + – ] Mercedes-Benz G-Class 6X6 точно відповідає оригіналу

Слід зазначити, що в Житомирі збудували вже кілька копій шестиколісного "Гелендвагена" — вже набили руку, здобули необхідний досвід і навіть стали продавати позашляховики за кордон. Саме це авто збудували на замовлення клієнта зі США.

[ + – ] Позаду обладнано вантажний кузов

На вигляд українська копія практично нічим не відрізняється від справжнього Mercedes G63 AMG 6X6, випущеного тиражем у 100 екземплярів. Він має справжні карбонові розширювачі арок, величезні позашляхові шини, підніжки, шноркель і дуги.

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Крім того, спеціально для авто придбали портальні мости, які використав оригінальний шестиколісний "Гелендваген". Завдяки їм кліренс складає 460 мм.

[ + – ] Позашляховик оснастили 630-сильним V12

Однак якщо Mercedes G63 6X6 оснащений 5,5-літровим 544-сильним V8 твін-турбо, житомирський позашляховик отримав турбований 6,0-літровий V12 на 630 к. с. Справа в тому, що як модель донора використовували дуже рідкісний Mercedes-AMG G65 2017 року. Тому український клон "Гелендвагена" вийшов швидшим за оригінал.

До речі, шестиколісні Mercedes G-Class будують не лише в Житомирі. Аналогічний проєкт нещодавно втілили в життя у Луцьку.

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