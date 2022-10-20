Українці збудували надпотужний шестиколісний "Гелендваген" для колекціонера зі США (відео)
Український клон шестиколісного "Гелендвагена" вийшов швидшим за оригінал, адже отримав 630-сильний V12. У його основі лежить рідкісний Mercedes-AMG G65.
В Україні втілили дуже сміливий проєкт — житомирські майстри відтворили знаменитий Mercedes-Benz G-Class 6X6. До того ж копія виявилася навіть потужнішою за оригінал. Докладно про неймовірне авто його творці розповіли на YouТube-каналі "Джипи-монстри".
Слід зазначити, що в Житомирі збудували вже кілька копій шестиколісного "Гелендвагена" — вже набили руку, здобули необхідний досвід і навіть стали продавати позашляховики за кордон. Саме це авто збудували на замовлення клієнта зі США.
На вигляд українська копія практично нічим не відрізняється від справжнього Mercedes G63 AMG 6X6, випущеного тиражем у 100 екземплярів. Він має справжні карбонові розширювачі арок, величезні позашляхові шини, підніжки, шноркель і дуги.
Крім того, спеціально для авто придбали портальні мости, які використав оригінальний шестиколісний "Гелендваген". Завдяки їм кліренс складає 460 мм.
Однак якщо Mercedes G63 6X6 оснащений 5,5-літровим 544-сильним V8 твін-турбо, житомирський позашляховик отримав турбований 6,0-літровий V12 на 630 к. с. Справа в тому, що як модель донора використовували дуже рідкісний Mercedes-AMG G65 2017 року. Тому український клон "Гелендвагена" вийшов швидшим за оригінал.
До речі, шестиколісні Mercedes G-Class будують не лише в Житомирі. Аналогічний проєкт нещодавно втілили в життя у Луцьку.
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