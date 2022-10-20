Старий позашляховик ЛуАЗ перетворили на військовий електромобіль з мотором Jaguar (відео)
Замість бензинового двигуна під капотом ЛуАЗ-969 тепер стоїть силова установка Jaguar. Позашляховик може проїхати 200 км без підзарядки.
У Харкові показали дуже незвичайний ЛуАЗ-969 "Волинь". Український позашляховик став електромобілем, притому створили його для ЗСУ. Відео з незвичайним авто опублікували "Харківські вісті".
Розробники розповіли, що їхньою метою було створити безшумний автомобіль для розвідки, що дозволяє непомітно виконувати бойові завдання. ЛуАЗ-969 1972 року вибрали тому, що він відрізняється гарною прохідністю.
Замість бензинового двигуна під капотом "ЛуАЗ" тепер стоїть електромотор Jaguar. Ймовірно, його запозичили у кросовера i-Pace, адже на даний момент це єдина електрична модель британської марки.
Невелика акумуляторна батарея забезпечує запас ходу приблизно 200 км. Цього цілком достатньо для виконання бойових завдань.Важливо
Український електромобіль передали захисникам України разом із іншою технікою – каретою швидкої допомоги, пікапами та позашляховиками. Незабаром він надійде на службу у розвідці.
Нагадаємо, позашляховик ЛуАЗ-969 "Волинь" випускали у Луцьку у 1970-1975 роках, а потім на зміну йому прийшла покращена модель 969А. Легкий позашляховик оснащували 0,9-літровим 30-сильним двигуном від "Запорожця" та повним приводом.
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