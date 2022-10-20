Старий позашляховик ЛуАЗ перетворили на військовий електромобіль з мотором Jaguar (відео)

Замість бензинового двигуна під капотом ЛуАЗ-969 тепер стоїть силова установка Jaguar. Позашляховик може проїхати 200 км без підзарядки.

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У Харкові показали дуже незвичайний ЛуАЗ-969 "Волинь". Український позашляховик став електромобілем, притому створили його для ЗСУ. Відео з незвичайним авто опублікували "Харківські вісті".

Розробники розповіли, що їхньою метою було створити безшумний автомобіль для розвідки, що дозволяє непомітно виконувати бойові завдання. ЛуАЗ-969 1972 року вибрали тому, що він відрізняється гарною прохідністю.

[ + – ] Під капотом стоїть двигун Jaguar Фото: скриншот/youtube

Замість бензинового двигуна під капотом "ЛуАЗ" тепер стоїть електромотор Jaguar. Ймовірно, його запозичили у кросовера i-Pace, адже на даний момент це єдина електрична модель британської марки.

Невелика акумуляторна батарея забезпечує запас ходу приблизно 200 км. Цього цілком достатньо для виконання бойових завдань.

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Український електромобіль передали захисникам України разом із іншою технікою – каретою швидкої допомоги, пікапами та позашляховиками. Незабаром він надійде на службу у розвідці.

[ + – ] Запас ходу позашляховика становить 200 км

Нагадаємо, позашляховик ЛуАЗ-969 "Волинь" випускали у Луцьку у 1970-1975 роках, а потім на зміну йому прийшла покращена модель 969А. Легкий позашляховик оснащували 0,9-літровим 30-сильним двигуном від "Запорожця" та повним приводом.

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