Українець перетворив старий "Запорожець" на шалений всюдихід (фото)

ЗАЗ-968М став донором для створення екстремального всюдихода. Транспортний засіб має відмінну прохідність і навіть може плавати по воді.

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В Україні побудували вражаючий всюдихід для найсуворіших умов. Як не дивно, основою для нього став старенький ЗАЗ-968М "Запорожець". Про це пише сайт Автотема.

Позашляховик ЗАЗ збудований майстром із Рівненської області. Зараз унікальний транспортний засіб продається лише за 60 000 гривень.

[ + – ] Донора видають фари та лобове скло ЗАЗ

Візуально модель-донора видають хіба що передня частина та лобове скло "Запорожця", а також кермо та крісло водія ЗАЗ. Більшість кузовних панелей автору авто довелося проектувати самотужки з нуля. Позаду з'явився невеликий кузов для перевезення вантажів.

Для кращої прохідності усюдихід ЗАЗ отримав величезні колеса із ґрунтозачепами. Крім того, автомобіль оснастили повнопривідною трансмісією.

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Як не дивно, всюдихід зберіг не надто потужний 40-сильний двигун ЗАЗ-968М. Коробка передач також запозичена у "Запорожця". Цікава деталь: він може пересуватися не тільки суходолом, але й по воді.

[ + – ] Всюдихід зберіг двигун ЗАЗ-968М

Це не єдиний позашляховик "Запорожець" в Україні – є кілька цікавих проектів. Тюнінг ЗАЗ-968М часом може бути вельми екстремальним – український народний автомобіль вже перетворювали на спорткар із мотором Porsche і навіть електромобіль.

Також Фокус писав, що "Запорожець" навіть готують до служби у ЗСУ – йому знайшли застосування на фронті.