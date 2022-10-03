Українець перетворив старий "Запорожець" на шалений всюдихід (фото)
ЗАЗ-968М став донором для створення екстремального всюдихода. Транспортний засіб має відмінну прохідність і навіть може плавати по воді.
В Україні побудували вражаючий всюдихід для найсуворіших умов. Як не дивно, основою для нього став старенький ЗАЗ-968М "Запорожець". Про це пише сайт Автотема.
Позашляховик ЗАЗ збудований майстром із Рівненської області. Зараз унікальний транспортний засіб продається лише за 60 000 гривень.
Візуально модель-донора видають хіба що передня частина та лобове скло "Запорожця", а також кермо та крісло водія ЗАЗ. Більшість кузовних панелей автору авто довелося проектувати самотужки з нуля. Позаду з'явився невеликий кузов для перевезення вантажів.
Для кращої прохідності усюдихід ЗАЗ отримав величезні колеса із ґрунтозачепами. Крім того, автомобіль оснастили повнопривідною трансмісією.Важливо
Як не дивно, всюдихід зберіг не надто потужний 40-сильний двигун ЗАЗ-968М. Коробка передач також запозичена у "Запорожця". Цікава деталь: він може пересуватися не тільки суходолом, але й по воді.
Це не єдиний позашляховик "Запорожець" в Україні – є кілька цікавих проектів. Тюнінг ЗАЗ-968М часом може бути вельми екстремальним – український народний автомобіль вже перетворювали на спорткар із мотором Porsche і навіть електромобіль.
Також Фокус писав, що "Запорожець" навіть готують до служби у ЗСУ – йому знайшли застосування на фронті.