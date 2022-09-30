Машини за ціною смартфонів: названі найдешевші вживані авто в Україні

В Україні нескладно знайти вживані автомобілі вартістю менше $1000. Утім, більшість із них — старі радянські моделі віком понад 30 років.

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Безплатне розмитнення в Україні скасовано три місяці тому, але суттєвого зростання цін на вживані авто не спостерігається. На ринку можна знайти машини на ходу навіть за 500-1000 доларів. Інститут дослідження авторинку визначив найдешевші авто з пробігом.

Експерти проаналізували середні ціни на низку моделей з пробігом. З'ясувалося, що найдоступнішими зараз є старі радянські чи пострадянські моделі. В умовах великої кількості вживаних автомобілів із Європи або США вони потихеньку стають неліквідними.

[ + – ] За ціною меншою за $1000 можна знайти і європейські моделі на зразок Renault 9 Фото: Renault

У двадцятці найбюджетніших авто з пробігом переважають моделі ВАЗ, ЗАЗ, "Москвич". Лідером рейтингу є "Запорожець", його середня ціна — $332.

Утім, за невеликі гроші також можна купити Renault, Fiat і Opel. Усі машини дуже старі: у більшості середній вік перевищує 30 років, виняток становить хіба що "Таврія" (22,7 року).

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Найдоступніші моделі вживаних авто в Україні:

ЗАЗ-968 "Запорожець" — $332, середній вік — 35,3 року Москвич-2140 — $398, 38,8 року Москвич-412 — $400, 37,6 року ІЖ-2125 — $ 453, 35,8 року ВАЗ-2101 — $550, 42,3 року ВАЗ-2102 — $600, 41,5 року ІЖ-2715 — $620, 32,1 року ВАЗ-2103 — $650, 43 роки Москвич-2141 — $650, 30,8 року Renault 9 — $700, 32,1 року Fiat Uno — $712, 33,5 року ВАЗ-2105 — $734, 33,4 року Fiat Regata — $750, 35 років Volvo 340 — $750, 35,7 року Peugeot 309 — $782, 33,3 року ВАЗ-2106 — $800, 34,5 року ГАЗ-24 "Волга" — $800, 38,7 року ЗАЗ-1102 "Таврія" — $800, 22,7 року Renault 11 — $800, 32 роки Opel Ascona — $850, 35,5 року

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