Названі найпопулярніші кросовери у світі за 2022 рік

Найбільший попит на ринку мають японські кросовери. В десятку світових лідерів потрапили відразу чотири моделі з Країни Вранішнього Сонця.

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Попит на кросовери зростає у всьому світі — вони вже стали найпопулярнішим класом автомобілів. За перше півріччя 2022 року продано 14,8 мільйона авто підвищеної прохідності. Таку статистику наводить сайт Focus2move.

[ + – ] Toyota RAV4 залишається лідером у сегменті кросоверів Фото: Toyota

Найбільшим попит мають японські кросовери — у ТОП 10 лідерів ринку їх одразу чотири. До того ж найпопулярніший кросовер у світі — Toyota RAV4 із 371 тис. проданих авто за перше півріччя.

На друге місце несподівано піднявся Hyundai Tucson (273 тис. шт.), А третім став Kia Sportage (221 тис. шт.). Серйозно втратила позиції Honda CR-V, яка опустилася з другої позиції одразу на сьому. Втім, це пов'язано зі зміною поколінь моделі та переоснащенням складальних підприємств. У преміумсегменті лідирує Mercedes-Benz GLC (166 тисяч авто).

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Найпопулярніші у світі кросовери за 2022 рік:

Toyota RAV4 — 371 тис. проданих авто; Hyundai Tucson — 273 тис. шт.; Kia Sportage — 221 тис. шт.; Wuling HongGuang MiniI EV — 202 тис. шт.; Volkswagen Tiguan — 202 тис. шт.; Toyota Highlander — 186 тис. шт.; Honda CR-V — 181 тис. шт.; Mazda CX-5 — 171 тис. шт.; Mercedes-Benz GLC — 166 тис. шт.; BYD Song — 163 тис. шт.

Раніше Фокус повідомляв, що з'явився перший кросовер Ferrari. Він оснащений 725-сильним V12 і здатний розвинути 310 км/год.