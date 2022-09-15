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Авто

Названі найпопулярніші кросовери у світі за 2022 рік

найпопулярніші кросовери, популярні кросовери, продажі кросоверів, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Honda CR-V
Фото: Motor Trend | За перше півріччя цього року у світі продано 14,8 млн кросоверів

Найбільший попит на ринку мають японські кросовери. В десятку світових лідерів потрапили відразу чотири моделі з Країни Вранішнього Сонця.

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Попит на кросовери зростає у всьому світі — вони вже стали найпопулярнішим класом автомобілів. За перше півріччя 2022 року продано 14,8 мільйона авто підвищеної прохідності. Таку статистику наводить сайт Focus2move.

найпопулярніші кросовери, популярні кросовери, продажі кросоверів, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Honda CR-V
Toyota RAV4 залишається лідером у сегменті кросоверів
Фото: Toyota

Найбільшим попит мають японські кросовери — у ТОП 10 лідерів ринку їх одразу чотири. До того ж найпопулярніший кросовер у світі — Toyota RAV4 із 371 тис. проданих авто за перше півріччя.

На друге місце несподівано піднявся Hyundai Tucson (273 тис. шт.), А третім став Kia Sportage (221 тис. шт.). Серйозно втратила позиції Honda CR-V, яка опустилася з другої позиції одразу на сьому. Втім, це пов'язано зі зміною поколінь моделі та переоснащенням складальних підприємств. У преміумсегменті лідирує Mercedes-Benz GLC (166 тисяч авто).

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Українці купують все більше кросоверів: ТОП 15 найпопулярніших моделей

Найпопулярніші у світі кросовери за 2022 рік:

  1. Toyota RAV4 — 371 тис. проданих авто;
  2. Hyundai Tucson — 273 тис. шт.;
  3. Kia Sportage — 221 тис. шт.;
  4. Wuling HongGuang MiniI EV — 202 тис. шт.;
  5. Volkswagen Tiguan — 202 тис. шт.;
  6. Toyota Highlander — 186 тис. шт.;
  7. Honda CR-V — 181 тис. шт.;
  8. Mazda CX-5 — 171 тис. шт.;
  9. Mercedes-Benz GLC — 166 тис. шт.;
  10. BYD Song — 163 тис. шт.

Раніше Фокус повідомляв, що з'явився перший кросовер Ferrari. Він оснащений 725-сильним V12 і здатний розвинути 310 км/год.