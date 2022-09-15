Названі найпопулярніші кросовери у світі за 2022 рік
Найбільший попит на ринку мають японські кросовери. В десятку світових лідерів потрапили відразу чотири моделі з Країни Вранішнього Сонця.
Попит на кросовери зростає у всьому світі — вони вже стали найпопулярнішим класом автомобілів. За перше півріччя 2022 року продано 14,8 мільйона авто підвищеної прохідності. Таку статистику наводить сайт Focus2move.
Найбільшим попит мають японські кросовери — у ТОП 10 лідерів ринку їх одразу чотири. До того ж найпопулярніший кросовер у світі — Toyota RAV4 із 371 тис. проданих авто за перше півріччя.
На друге місце несподівано піднявся Hyundai Tucson (273 тис. шт.), А третім став Kia Sportage (221 тис. шт.). Серйозно втратила позиції Honda CR-V, яка опустилася з другої позиції одразу на сьому. Втім, це пов'язано зі зміною поколінь моделі та переоснащенням складальних підприємств. У преміумсегменті лідирує Mercedes-Benz GLC (166 тисяч авто).Важливо
Найпопулярніші у світі кросовери за 2022 рік:
- Toyota RAV4 — 371 тис. проданих авто;
- Hyundai Tucson — 273 тис. шт.;
- Kia Sportage — 221 тис. шт.;
- Wuling HongGuang MiniI EV — 202 тис. шт.;
- Volkswagen Tiguan — 202 тис. шт.;
- Toyota Highlander — 186 тис. шт.;
- Honda CR-V — 181 тис. шт.;
- Mazda CX-5 — 171 тис. шт.;
- Mercedes-Benz GLC — 166 тис. шт.;
- BYD Song — 163 тис. шт.
Раніше Фокус повідомляв, що з'явився перший кросовер Ferrari. Він оснащений 725-сильним V12 і здатний розвинути 310 км/год.