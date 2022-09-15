Названы самые популярные кроссоверы в мире за 2022 год
Наибольшим спросом на рынке пользуются японские кроссоверы. В десятку мировых лидеров попали сразу четыре модели из Страны восходящего солнца.
Спрос на кроссоверы растет по всему миру – они уже стали самым популярным классом автомобилей. За первое полугодие 2022 года продано 14,8 миллионов авто повышенной проходимости. Такую статистику приводит сайт Focus2move.
Наибольшим спросом пользуются японские кроссоверы – в ТОП-10 лидеров рынка их сразу четыре. К тому же, самый популярный кроссовер в мире – Toyota RAV4 с 371 тыс. проданных авто за первое полугодие.
На второе место неожиданно поднялся Hyundai Tucson (273 тыс. шт.), а третьим стал Kia Sportage (221 тыс. шт.). Серьезно потеряла позиции Honda CR-V, опустившаяся со второй позиции сразу на седьмую. Впрочем, этом связано со сменой поколений модели и переоснасткой сборочных предприятий. В премиум-сегменте лидирует Mercedes-Benz GLC (166 тыс. авто).Важно
Самые популярные в мире кроссоверы за 2022 год:
- Toyota RAV4 – 371 тыс. проданных авто
- Hyundai Tucson – 273 тыс. шт.
- Kia Sportage – 221 тыс. шт.
- Wuling HongGuang MiniI EV – 202 тис. шт.;
- Volkswagen Tiguan – 202 тыс. шт.;
- Toyota Highlander – 186 тыс. шт.;
- Honda CR-V – 181 тыс. шт.;
- Mazda CX-5 – 171 тыс. шт.;
- Mercedes-Benz GLC – 166 тыс. шт.;
- BYD Song – 163 тыс. шт.
Ранее Фокус сообщал, что появился первый кроссовер Ferrari. Он оснащен 725-сильным V12 и способен развить 310 км/ч.