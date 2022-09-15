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Авто

Названы самые популярные кроссоверы в мире за 2022 год

самые популярные кроссоверы, популярные кроссоверы, продажи кроссоверов, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Honda CR-V
Фото: Motor Trend | За первое полугодие нынешнего года в мире продано 14,8 млн. кроссоверов

Наибольшим спросом на рынке пользуются японские кроссоверы. В десятку мировых лидеров попали сразу четыре модели из Страны восходящего солнца.

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Спрос на кроссоверы растет по всему миру – они уже стали самым популярным классом автомобилей. За первое полугодие 2022 года продано 14,8 миллионов авто повышенной проходимости. Такую статистику приводит сайт Focus2move.

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Toyota RAV4 остается лидером в сегменте кроссоверов
Фото: Toyota

Наибольшим спросом пользуются японские кроссоверы – в ТОП-10 лидеров рынка их сразу четыре. К тому же, самый популярный кроссовер в мире – Toyota RAV4 с 371 тыс. проданных авто за первое полугодие.

На второе место неожиданно поднялся Hyundai Tucson (273 тыс. шт.), а третьим стал Kia Sportage (221 тыс. шт.). Серьезно потеряла позиции Honda CR-V, опустившаяся со второй позиции сразу на седьмую. Впрочем, этом связано со сменой поколений модели и переоснасткой сборочных предприятий. В премиум-сегменте лидирует Mercedes-Benz GLC (166 тыс. авто).

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Самые популярные в мире кроссоверы за 2022 год:

  1. Toyota RAV4 – 371 тыс. проданных авто
  2. Hyundai Tucson – 273 тыс. шт.
  3. Kia Sportage – 221 тыс. шт.
  4. Wuling HongGuang MiniI EV – 202 тис. шт.;
  5. Volkswagen Tiguan – 202 тыс. шт.;
  6. Toyota Highlander – 186 тыс. шт.;
  7. Honda CR-V – 181 тыс. шт.;
  8. Mazda CX-5 – 171 тыс. шт.;
  9. Mercedes-Benz GLC – 166 тыс. шт.;
  10. BYD Song – 163 тыс. шт.

Ранее Фокус сообщал, что появился первый кроссовер Ferrari. Он оснащен 725-сильным V12 и способен развить 310 км/ч.