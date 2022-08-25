Украинцы покупают все больше кроссоверов: ТОП-15 самых популярных моделей

Модели повышенной проходимости составляют три четверти от всех новых автомобилей. Доля кроссоверов на украинском авторынке с 2010 года выросла в три раза.

Украинские автомобилисты все чаще выбирают кроссоверы и внедорожники. Их доля среди общего количества новых растет постоянно растет и в 2022 году достигла рекордных 75%. Об этом свидетельствует статистика информационно-аналитической группы Auto-Consulting.

Еще в начале 2000-х назад кроссоверы и внедорожники составляли всего 7-8% новых авто. Спрос на них начал активно расти примерно 15 лет назад. К 2010 году доля авто повышенной проходимости на рынке выросла до 24%, в 2017 составила 53%, а в 2021 – уже 73%.

[ + – ] С 2010 года доля кроссоверов на украинском авторынке выросла в три раза Фото: Auto-consulting

Рост продолжается – за июнь доля кроссоверов и внедорожников подросла до 78,8%, а если приплюсовать пикапы – то почти до 81%. Примечательно, что в сегменте новых электрокаров кроссоверами являются 86,4% машин.

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Однако в абсолютных цифрах продажи авто повышенной проходимости не растут. В 2008 году их продали 100 тысяч штук (всех новых авто — 623 тысячи), а в 2021 – 75,5 тысяч (всех новых авто — 100 тысяч).

[ + – ] Лидером сегмента кроссоверов является Renault Duster Фото: Renault

Известны и модели-лидеры в сегменте. Традиционно первые два места делят Renault Duster и Toyota RAV4.

Самые популярные кроссоверы в Украине за 2022 год:

Renault Duster — 1130 проданных авто Toyota RAV4 — 756 Mitsubishi Outlander — 415 Volkswagen T-Roc — 376 Nissan X-Trail — 328 Volkswagen Touareg — 317 Hyundai Tucson — 311 Toyota Yaris Cross — 310 Chery Tiggo 2 — 290 Toyota Highlander — 281 Mazda CX-5 — 253 Haval H6 — 247 Chery Tiggo 4 — 244 Ford Kuga — 225 Nissan Juke — 206

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появился новый Kia Sportage 2022. Кроссовер радикально изменился внешне и богаче оснащен.