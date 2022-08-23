В Украине может появиться недорогой гибридный кроссовер мощностью 500 л. с. (фото)

BYD Song Plus DM-i способен проехать около 100 км в электрическом режиме и расходует 3,8 л/100 км. Гибридный кроссовер стоит от 31 000 долларов.

Узбекское предприятие UzAuto Motors теперь будет выпускать не только модели концерна General Motors, но и китайские BYD. Соответствующее соглашение подписали правительственные делегации Китая и Узбекистана. Об этом сообщает gazeta.uz.

[ + – ] Кроссовер оснащен 500-сильной гибридной установкой Фото: BYD Auto

Продукция UzAuto Motors хорошо известна в Украине. Именно на этом предприятии выпускали Daewoo Matiz, а также модели Ravon. Сейчас оно поставляет в нашу страну авто под брендом Chevrolet. К слову, ранее в этом году там наладили выпуск недорогого кроссовера Chevrolet Tracker и седана Onix, который сменит модель Lacetti.

[ + – ] Делегации Китая и Узбекистана подписали договор о сотрудничестве в автомобильной сфере Фото: BYD Auto

В Узбекистане планируют наладить выпуск нескольких моделей BYD, но пока известна лишь одна из них – кроссовер BYD Song Plus DM-i. В Китае он доступен в гибридной и электрической версиях.

[ + – ] Компактный кроссовер BYD Song Pro DM-i Фото: BYD Auto

На UzAuto Motors планируют выпускать именно плаг-ин гибрид BYD Song Plus DM-i. Он оснащен 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и двумя электромоторами суммарной мощностью 500 л. с.

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Полноприводной 4,7-метровый кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 5,9 с. Он может проехать 100-110 км в электрическом режиме и расходует в среднем 3,8 л/100 км. Цена BYD Song Plus DM-i в Китае – от $31 000.

[ + – ] Седан BYD Destroyer 05 Фото: BYD Auto

Также в Узбекистане видели на испытаниях более компактный гибридный кроссовер BYD Song Pro DM-i мощностью 324 л. с. и 307-сильный седан BYD Destroyer 05. Очевидно их также будут выпускать на UzAuto Motors

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появился недорогой китайский кроссовер за $21 000.