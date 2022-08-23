Новая семерка BMW и гибрид Citroen. Какие модели авто появятся в Украине нынешней осенью

На осень в Украине запланированы премьеры ряда новых моделей авто. Среди них — и кроссоверы, и городские хэтчбеки, и дорогие представительские седаны.

Авторынок Украины постепенно восстанавливается и продажи новых автомобилей в последние месяцы растут. Мало того, даже во время войны в нашей стране появляются свежие модели машин. Информационно-аналитическая группа Auto-Consulting узнала, какие новые авто появятся в нашей стране нынешней осенью.

Audi A8

[ + – ] Audi A8 Фото: Audi

Новый Audi A8 2022 уже презентовали в Украине, а с осени стартуют продажи флагманской модели немецкой марки. Седану обновили дизайн и салон, а также предложили новые опции. Модель будет доступна в стандартной и удлиненной версиях. На выбор предложат бензиновые турбомоторы объемом 3,0 л (340 л. с.) и 4,0 л (460 л. с.), а также 3,0-литровый 286-сильный турбодизель. Появится в Украине и заряженный 571-сильный Audi S8.

BMW 7 Series

[ + – ] BMW 7 Series Фото: BMW

Представительский седан BMW 7 Series G70 изначально анонсировали на лето, но украинскую премьеру пришлось перенести на осень. Новая семерка BMW радикально преобразилась внешне, а в ее салоне появился огромный монитор для задних пассажиров. Со старта модель будет доступна с бензиновыми турбомоторами объемом 3,0 л (272 и 381 л. с.) и 4,4 л (544 л. с.), а позже появятся дизельные и гибридные версии. Цена BMW 7 Series 2022 – от 3,3 млн. гривен.

Важно

Новая "электричка" по цене Camry. Самые доступные электромобили в Украине во время войны

Citroen C5 Aircross

[ + – ] Citroen C5 Aircross Фото: Stellantis

На обновленный кроссовер Citroen C5 Aircross уже принимаются заказы. Дизайн автомобиля стал еще оригинальнее, а в салоне установлены более комфортабельные передние кресла. Наряду с бензиновыми и дизельными версиями в Украине впервые предложат топовый подзаряжаемый гибрид Citroen C5 Aircross мощностью 225 л. с.

Mitsubishi Outlander

[ + – ] Mitsubishi Outlander Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Mitsubishi возобновили импорт авто в Украину. Кроссовер Mitsubishi Outlander нового поколения может появиться в нашей стране осенью, однако пока это не точно – презентацию могут перенести на начало 2023 года. Автомобиль кардинально изменился – у него авангардный дизайн и платформа от Nissan X-Trail. Mitsubishi Outlander 2022 подрос и стал просторнее внутри, а за доплату ему доступен третий ряд кресел. Модель предложат с 2,5-литровой 184-сильной бензиновой четверкой.

Opel Grandland

[ + – ] Opel Grandland Фото: Stellantis

Обновленный Opel Grandland 2022 уже доступен для заказа в Украине. У него свежий дизайн передней части в новом фирменном стиле Opel, а в салоне появился виртуальный щиток приборов. Кроссоверу расширили перечень опций – добавили систему ночного видения, камеры кругового обзора и парковочный автопилот. Помимо бензиновых и дизельных версий с передним приводом появится полноприводной плаг-ин гибрид мощностью 300 л. с.

Peugeot 308

[ + – ] Peugeot 308 Фото: Stellantis

Осенью в Украине может появиться новый Peugeot 308, хотя пока это не подтверждено. Хэтчбек третьего поколения стал выразительнее на вид – с огромной решеткой радиатора и раскосыми фарами. У авто нестандартная компоновка салона с расположенной высоко цифровой приборкой. Peugeot 308 2022 оснащают 1,2-литровыми бензиновыми турбомоторами на 110 и 130 л. с, 1,5-литровым 130-сильным турбодизелем и гибридными установками мощностью 180 и 225 л. с.

Важно

По высшему разряду. Самые дорогие авто на украинском рынке во время войны

Volkswagen T-Roc

[ + – ] Volkswagen T-Roc Фото: Volkswagen

На осень перенесли и старт продаж модернизированного Volkswagen T-Roc. Кроссоверу несколько подправили внешность и установили новые руль и переключатели в салоне. На украинском рынке модель будет по-прежнему доступна только с 1,5-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором и передним приводом. Цена Volkswagen T-Roc 2022 – от 1 110 644 гривен.

Ранее Фокус сообщал, что на украинский рынок вышел новый Kia Sportage 2022. Кроссовер отличается нестандартным дизайном и стал просторнее внутри.