Нова сімка BMW та гібрид Citroen. Які моделі авто з'являться в Україні цієї осені

На осінь в Україні заплановані прем'єри нових моделей авто. Серед них і кросовери, і міські хетчбеки, і дорогі представницькі седани.

Авторинок України поступово відновлюється і продаж нових автомобілів в останні місяці зростає. Мало того, навіть під час війни в нашій країні з'являються нові моделі машин. Інформаційно-аналітична група Auto-Consulting дізналася, які нові автомобілі з'являться в нашій країні цієї осені.

Audi A8

[ + – ] Audi A8 Фото: Audi

Новий Audi A8 2022 вже презентували в Україні, а з осені стартують продажі флагманської моделі німецької марки. Седану оновили дизайн та салон, а також запропонували нові опції. Модель буде доступна у стандартній та подовженій версіях. На вибір запропонують бензинові турбомотори об'ємом 3,0 л (340 к. с.) та 4,0 л (460 к. с.), а також 3,0-літровий 286-сильний турбодизель. З'явиться в Україні заряджений 571-сильний Audi S8.

BMW 7 Series

[ + – ] BMW 7 Series Фото: BMW

Представницький седан BMW 7 Series G70 від початку анонсували на літо, але українську прем'єру довелося перенести на осінь. Нова сімка BMW радикально змінилася зовні, а в її салоні з'явився величезний монітор для задніх пасажирів. Зі старту модель буде доступна з бензиновими турбомоторами об'ємом 3,0 л (272 і 381 к. с.) і 4,4 л (544 к. с.), а пізніше з'являться дизельні та гібридні версії. Ціна BMW 7 Series 2022 — від 3,3 млн гривень.

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Citroen C5 Aircross

[ + – ] Citroen C5 Aircross Фото: Stellantis

На оновлений кросовер Citroen C5 Aircross приймаються замовлення. Дизайн автомобіля став ще оригінальнішим, а в салоні встановлені комфортніші передні крісла. Поряд з бензиновими та дизельними версіями в Україні вперше запропонують топовий гібрид Citroen C5 Aircross потужністю 225 к. с.

Mitsubishi Outlander

[ + – ] Mitsubishi Outlander Фото: прес-служба/Mitsubishi

Mitsubishi відновили імпорт авто до України. Кросовер Mitsubishi Outlander нового покоління може з'явитися в нашій країні восени, проте поки це не точно — презентацію можуть перенести на початок 2023 року. Автомобіль кардинально змінився — в нього авангардний дизайн і платформа від Nissan X-Trail. Mitsubishi Outlander 2022 підріс і став просторішим усередині, а за доплату йому доступний третій ряд крісел. Модель запропонують із 2,5-літровою 184-сильною бензиновою четвіркою.

Opel Grandland

[ + – ] Opel Grandland Фото: Stellantis

Оновлений Opel Grandland 2022 доступний для замовлення в Україні. В нього новий дизайн передньої частини в новому фірмовому стилі Opel, а в салоні з'явився віртуальна панель приладів. Кросоверу розширили список опцій — додали систему нічного бачення, камери кругового огляду та паркувальний автопілот. Крім бензинових та дизельних версій з переднім приводом з'явиться повнопривідний плаг-ін гібрид потужністю 300 к. с.

Peugeot 308

[ + – ] Peugeot 308 Фото: Stellantis

Восени в Україні може з'явитися новий Peugeot 308, хоча поки це не підтверджено. Хетчбек третього покоління став виразнішим на вигляд — з величезною решіткою радіатора та розкосими фарами. У авто нестандартне компонування салону з високою цифровою панеллю. Peugeot 308 2022 оснащують 1,2-літровими бензиновими турбомоторами на 110 та 130 к. с, 1,5-літровим 130-сильним турбодизелем та гібридними установками потужністю 180 та 225 к. с.

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Volkswagen T-Roc

[ + – ] Volkswagen T-Roc Фото: Volkswagen

На осінь перенесли і старт продажу модернізованого Volkswagen T-Roc. Кросоверу дещо підправили зовнішність і встановили нові кермо та перемикачі в салоні. На українському ринку модель буде, як і раніше, доступна лише з 1,5-літровим 150-сильним бензиновим турбомотором та переднім приводом. Ціна Volkswagen T-Roc 2022 — від 1 110 644 гривень.

Раніше Фокус повідомляв, що на український ринок вийшов новий Kia Sportage 2022. Кросовер відрізняється нестандартним дизайном і став просторішим усередині.