Нова сімка BMW здивувала дизайном та технологіями: подробиці, фото та відео

BMW 7 Series нового покоління виріс у розмірах і отримав електричну версію.

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У Німеччині презентували новий BMW 7 Series 2023. Сьоме покоління флагманського седана (кузов G70) здійснило справжній технологічний ривок. Поряд із бензиновими версіями вперше запропонований електромобіль BMW i7. Про це повідомляє офіційний сайт німецької марки.

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[ + – ] Седан відчутно підріс у розмірах Фото: BMW

Дизайн BMW 7 Series 2023

Седан BMW 7 Series G70 став другою (після оновленого кросовера X7 ) моделлю в новому фірмовому стилі. Головна його особливість — вузькі двоповерхові фари. Крім того, привертають увагу збільшена решітка радіатора і незвичні втоплені дверні ручки.

[ + – ] Електромобіль BMW i7 Фото: BMW

Сімка BMW побудована на новій платформі і стала помітно більшою за попередника — 5390 мм у довжину з колісною базою в 3200 мм.

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Салон та комплектація BMW 7 Series 2023

Компонування салону знайоме з того ж X7, а також з електрокросовера BMW iX. Дисплей віртуальної панелі приладів та мультимедіа згруповані в один блок. У задніх дверях з'явилися невеликі сенсорні екрани, а ще для задніх пасажирів доступний великий 31-дюймовий монітор під стелею.

[ + – ] Дисплеї віртуальної приладки та мультимедіа об'єднані в один блок Фото: BMW

Всі BMW 7 Series 2023 отримали пневмопідвіску та адаптивні амортизатори. Серед опцій — керовані задні колеса та просунутий автопілот другого рівня, що дозволяє не тримати руки на кермі.

Характеристики BMW 7 Series 2023

Зі старту будуть доступні бензинові турбомотори об'ємом 3,0 л (380 к. с.) і 4,4 л (543 к. с.), доповнені гібридною установкою. Потужність BMW i7 2023 також складає 543 к. с. Про дизелі поки що — жодного слова.

[ + – ] Для задніх пасажирів доступний 31-дюймовий монітор Фото: BMW

Електрокар BMW повільніший за 4,4-літрового побратима — стартує до 100 км/год за 4,5 с і розвиває 240 км/год тоді, як у бензиновій версії ці показники становлять 4,4 с і 250 км/год відповідно. i7 оснастили батареєю ємністю 101,7 кВтг, а його запас ходу перевищить 500 км.

[ + – ] Продажі седана стартують під кінець року

Купити BMW 7 Series можна буде під кінець цього року за ціною від 94 295 доларів за бензинову версію та $120 295 — за електричну. На i7 почнуть приймати замовлення вже цього місяця.

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