Представлений новий кросовер Citroen: у нього авангардний дизайн та комфортабельні крісла

Оновлений Citroen C5 Aircross серйозно змінився зовні та всередині. Будуть доступні бензинові, дизельні та гібридні версії.

Опубліковано перші фото Citroen C5 Aircross 2022. Кросовер пройшов фейсліфтинг і з літа надійде у продаж у Європі. Про це повідомляє офіційний сайт французького бренду.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Новий Citroen C5 Aircross впізнається за радикально зміненою передньою частиною. У кросовера інші ґрати радіатора, збільшені діодні фари з тоненькими діодними вогнями, більш агресивний передній бампер з великим повітрозабірником. Також замінили дзеркала заднього виду та ліхтарі.

[ + – ] Продаж Citroen C5 Aircross 2022 стартує влітку Фото: Stellantis

У салоні привертають увагу покращена віртуальна панель приладів і збільшений до 10,1 дюйма в діагоналі сенсорний дисплей. Замість важеля автоматичної КПП тепер встановлено мініатюрний джойстик.

Важливо

Яким буде найстильніший кросовер Peugeot: зображення та подробиці

Крім того, встановлені нові м'які передні сидіння (в їх подушках більше наповнювача) від Citroen C4, які можна доповнити електроприводом, підігрівом та масажем. У топових версіях вони обшиті перфорованою шкірою та алькантарою.

[ + – ] Замість важеля автоматичної КПП – джойстик Фото: Stellantis

Показники Citroen C5 Aircross поки не розголошують. Швидше за все, кросовер збереже 1,6-літровий бензиновий турбомотор та турбодизелі об'ємом 1,5 та 2,0 л, але потужність двигунів можуть збільшити. Топовим залишиться 225-сильний гібрид, що заряджається.

Раніше Фокус розповідав про нову версію Toyota RAV4. Кросовер підготували до бездоріжжя.