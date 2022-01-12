Представлен новый кроссовер Citroen: у него авангардный дизайн и комфортабельные кресла
Обновленный Citroen C5 Aircross серьезно изменился внешне и внутри. Будут доступны бензиновые, дизельные и гибридные версии.
Опубликованы первые фото Citroen C5 Aircross 2022. Кроссовер прошел фейслифтинг и с лета поступит в продажу в Европе. Об этом сообщает официальный сайт французского бренда.
Новый Citroen C5 Aircross узнается по радикально измененной передней части. У кроссовера другая решетка радиатора, увеличенные диодные фары с тоненькими диодными огнями, более агрессивный передний бампер с большим воздухозаборником. Также заменили зеркала заднего вида и фонари.
В салоне обращают на себя внимание улучшенная виртуальная панель приборов и увеличенный до 10,1 дюйма в диагонали сенсорный дисплей. Вместо рычага автоматической КПП теперь установлен миниатюрный джойстик.Важно
Кроме того, установлены новые мягкие передние сиденья (в их подушках больше наполнителя) от Citroen C4, которые можно дополнить электроприводом, подогревом и массажем. В топовых версиях они обшиты перфорированной кожей и алькантарой.
Характеристики Citroen C5 Aircross пока не разглашают. Скорее всего, кроссовер сохранит 1,6-литровый бензиновый турбомотор и турбодизели объемом 1,5 и 2,0 л, но мощность двигателей могут увеличить. Топовым останется 225-сильный подзаряжаемый гибрид.
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