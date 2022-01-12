Представлен новый кроссовер Citroen: у него авангардный дизайн и комфортабельные кресла

Обновленный Citroen C5 Aircross серьезно изменился внешне и внутри. Будут доступны бензиновые, дизельные и гибридные версии.

Опубликованы первые фото Citroen C5 Aircross 2022. Кроссовер прошел фейслифтинг и с лета поступит в продажу в Европе. Об этом сообщает официальный сайт французского бренда.

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Новый Citroen C5 Aircross узнается по радикально измененной передней части. У кроссовера другая решетка радиатора, увеличенные диодные фары с тоненькими диодными огнями, более агрессивный передний бампер с большим воздухозаборником. Также заменили зеркала заднего вида и фонари.

[ + – ] Продажи Citroen C5 Aircross 2022 стартуют летом Фото: Stellantis

В салоне обращают на себя внимание улучшенная виртуальная панель приборов и увеличенный до 10,1 дюйма в диагонали сенсорный дисплей. Вместо рычага автоматической КПП теперь установлен миниатюрный джойстик.

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Кроме того, установлены новые мягкие передние сиденья (в их подушках больше наполнителя) от Citroen C4, которые можно дополнить электроприводом, подогревом и массажем. В топовых версиях они обшиты перфорированной кожей и алькантарой.

[ + – ] Вместо рычага автоматической КПП - джойстик Фото: Stellantis

Характеристики Citroen C5 Aircross пока не разглашают. Скорее всего, кроссовер сохранит 1,6-литровый бензиновый турбомотор и турбодизели объемом 1,5 и 2,0 л, но мощность двигателей могут увеличить. Топовым останется 225-сильный подзаряжаемый гибрид.

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