Каким будет самый стильный кроссовер Peugeot: изображения и подробности

В линейке Peugeot 4008 ожидаются бензиновые, дизельные и гибридные версии. Запланированы модификации с передним и полным приводом.

Модельный ряд Peugeot расширит первый купе-кроссовер марки. Новинку назовут 4008 и могут представить уже в нынешнем году. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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Новый Peugeot 4008 станет более ярким и стильным собратом будущей модели 3008 второго поколения. Именно у нее позаимствуют платформу ЕМР2 и агрегаты. Длина авто составит около 4,5-4,6 м.

[ + – ] Презентация Peugeot 4008 может состояться уже в 2022 году Фото: carscoops.com

Судя по рендерам, кроссовер Peugeot 4008 отличается стремительным профилем с покатой купеобразной крышей и высокой оконной линией. А вот передняя часть выполнена в стиле нового Peugeot 308 2021.

Салон кроссовера наверняка оформят в фирменной стилистике i-Cockpit – с небольшим рулем и высоко посаженной виртуальной панелью приборов. Также новый Peugeot 4008 получит большой 10-дюймовый тачскрин.

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Скорее всего, кроссовер Peugeot 4008 будут оснащать 1,6-литровым 225-сильным бензиновым турбомотором и 2,0-литровым турбодизелем мощностью 180 л. с. Появятся и подзаряжаемые гибриды – переднеприводной 225-сильный и полноприводной на 300 л. с. Вполне возможно, что со временем предложат и заряженный 360-сильный вариант PSE.

Ранее Фокус сообщал, что Skoda готовит электрический купе-кроссовер. Его покажут уже в этом месяце.